«Логомашина» разработала айдентику «Центра гуманитарных технологий»

Логомашина разработала логотип и фирменный стиль «Центра гуманитарных технологий» (ЦГТ) — компания реализует проекты в сфере науки, бизнеса, политики и образования. Команда дизайн-студии поделилась с Sostav деталями реализации кейса.

Цели и задачи

«Центр гуманитарных технологий» консультирует представителей науки, бизнеса, политики и образования по вопросам «мягкого» влияния, то есть влияния на других людей с помощью информации и её интерпретации.

Гуманитарные технологии всегда уникальны и разрабатываются под конкретную задачу — это помогает Центру решать нестандартные проекты любой сложности. Например, продвижение новогодней песни через инфлюенсеров или переселение лагеря беженцев в африканской стране, отметили в компании.

Целевая аудитория организации — молодые люди, представители образовательной и научной сфер, а также крупного бизнеса и политики.

Дизайнерам «Логомашины» нужно было разработать минималистичную айдентику, чтобы отстроиться от PR- и маркетинговых агентств, с которыми часто путают «Центр гуманитарных технологий».

Александра Чиркова, проджект-менеджер «Логомашины»: Вникнуть в суть проекта было сначала непросто, но команда Центра нам в этом помогла — их подробный фидбек позволил быстро определиться с образом и доработать все детали.

Логотип

В агентстве создали логотип, состоящий из двух частей: знака — буквы «Ц» и названия компании.

Как считают в «Логомашине», новая версия проще и лаконичнее предыдущей — основная версия монохромная, её будет удобно использовать на цветном фоне.

Знак получился минималистичным, но с подвижными элементами: «хвост» буквы «Ц» выполнен в виде небольшого квадрата, который меняет цвет в зависимости от того, для какого направления работы ЦГТ используется.

Фирменный стиль

В агентстве подобрали фирменные цвета, которые символизируют направления работы ЦГТ: бирюзовый — образование, фиолетовый — политика, синий — бизнес, голубой — наука. Холодная палитра ассоциируется со строгостью и профессионализмом, а также работой с технологиями, считают в «Логомашине».

Стилеобразующим элементом стали четыре геометрические фигуры, — круг, ромб, квадрат и крест. Они тоже отсылают к основным направлениям деятельности компании.

Кроме того, дизайнеры разработали пять вариантов паттерна — отдельный для каждой сферы работы и один общий в качестве символа того, что их объединяет ЦГТ.

Сергей Глазунов, директор ЦГТ: Если описать сотрудничество коротко, то дизайнеры агентства учли все наши пожелания (даже самые сумасшедшие) и довели работу до идеального результата.



Александра Чиркова, проджект-менеджер «Логомашины», — настоящий профессионал. Особенно благодаря ей все получилось.

Ранее «Логомашина» разработала новый логотип и фирменный стиль для маркетплейса в фитнес-индустрии Fitmost, а также представила айдентику рекламного агентства We Are Agency.