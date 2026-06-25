Почти половина маркетологов в мире признают, что их реклама остается шаблонной

Несмотря на стремительное распространение искусственного интеллекта в маркетинге, бренды по всему миру пока не смогли добиться по-настоящему персонализированной коммуникации с потребителями. Об этом говорится в новом исследовании Salesforce «Состояние маркетинга», охватившем 4,5 тыс. маркетологов из 26 стран.

Согласно отчету, около половины специалистов признают, что их рекламные кампании по-прежнему выглядят стандартными и недостаточно адаптированными под конкретную аудиторию. При этом три четверти маркетологов уже используют инструменты искусственного интеллекта, однако большинство компаний все еще находятся на ранних этапах интеграции технологии в свои бизнес-процессы.

Главным препятствием для персонализации эксперты называют не сам ИИ, а качество данных. Фрагментированные системы хранения информации, разрозненные данные о клиентах и отсутствие единого представления о потребителе мешают компаниям использовать потенциал технологий в полном объеме. В результате многие бренды не могут обеспечить последовательную коммуникацию с клиентами на разных площадках и оперативно реагировать на их запросы.

Компании, которым удалось объединить клиентские данные в единую систему, получают заметное преимущество. Такие маркетологи на 42% чаще поддерживают регулярное взаимодействие с клиентами и на 60% эффективнее используют ИИ-агентов для масштабирования маркетинговых операций. Это подтверждает растущую роль данных как ключевого фактора конкурентоспособности в эпоху искусственного интеллекта.

Согласно исследованию Kantar, только 6% брендированного контента одновременно обеспечивают высокую вовлеченность аудитории и заметный вклад в развитие бренда. Остальная часть публикаций либо вызывает интерес у пользователей, но не влияет на бренд, либо работает на узнаваемость, но не дает значимого вовлечения.