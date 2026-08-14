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18+
14.08.2026 в 06:10

Более половины россиян замечают бренды в рекламе в онлайн-играх

Игроки негативно реагируют на избыток объявлений, неуместные бренды и повторяющиеся сообщения

Более половины россиян не считают рекламу в онлайн-играх раздражающей, однако у форматов есть свои проблемные зоны. Так, 52% опрошенных относятся к игровой рекламе без раздражения, при этом 53% замечают бренды во время игры: 28% делают это часто или почти всегда, еще 25% — время от времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Buzzoola.

Главным раздражителем для игроков оказалось слишком большое количество рекламы — на него пожаловались 13% респондентов. Еще 11% раздражают бренды, которые не соответствуют игровому контексту. Повторяющиеся рекламные сообщения и всплывающие объявления набрали по 8%. Таким образом, пользователи скорее негативно воспринимают не сам факт присутствия рекламы, а ее навязчивость и несоответствие среде.

Прежде всего игроки замечают баннеры — их выделили 10% опрошенных. Почти столько же обращают внимание на внутриигровые предметы и одежду, а также видеоролики перед началом игры — по 9%. Реклама непосредственно на аренах и картах оказывается менее заметной: ее отмечают 6% участников исследования. При этом 68% россиян не выделяют категории брендов, которые идеально подходят для игровой среды.

Восприятие рекламы заметно зависит от возраста. Среди пользователей 18−24 лет бренды в играх часто замечают 46% респондентов, а в группе 25−34 лет — уже 49%. Среди аудитории старше 55 лет показатель вдвое ниже — 24%. Молодые игроки также значительно чаще обращают внимание на внутриигровые предметы и события: такой формат отмечают 29% респондентов 18−24 лет против 9% среди аудитории 55+.

Ранее сообщалось, что треть россиян готовы смотреть рекламу в играх за бесплатный доступ. И только четверть опрошенных предпочли бы заплатить за версию без рекламы.

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