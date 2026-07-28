Пиарщики чаще связывают профессию с жизнью и любовью, чем с выгоранием

Российские PR-специалисты в социальных медиа чаще связывают свою профессию с жизнью и любовью, чем с раздражением и выгоранием. Таковы данные Brand Analytics. Отчет есть в распоряжении Sostav.

К Дню пиарщика, который отмечается в России 28 июля, Brand Analytics изучил русскоязычные сообщения в соцмедиа по теме PR, содержащих эмотивную лексику. Общий массив публикаций по теме пиара превысил 160 тыс. сообщений от 80 тыс. уникальных авторов с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026 года. Вовлеченность составила 3,9 млн пользовательских действий (лайков, репостов, комментариев), число просмотров — 165,2 млн. При этом 21 тыс. сообщений от 8,5 тыс. авторов содержат прямую профессиональную самоидентификацию («я пиарщик», «я PR-менеджер» и т. д. ) с вовлеченностью 948 тыс. и 18,6 млн просмотров. Эти сообщения и легли в основу эмоционального портрета пиарщика.

Среди топ-10 тематик, связанных с эмоциями в пиаре, лидирует категория «Жизнь» (пиар — это моя жизнь) с вовлеченностью 227 тыс. реакций. На втором месте — «Любовь» (пиар — это про любовь) с вовлеченностью 185 тыс. На третьем — «Интерес», 181,2 тыс. реакций. Категория «Спокойствие» занимает четвертую строчку (132,3 тыс.), «Ненависть» — девятую (60,5 тыс.).

В топ-20 также попали (по убыванию вовлеченности): обида, радость, доверие, выгорание, злость, токсичность, стыд, гордость, печаль и обесценивание.

Половина обсуждений по теме PR имеет нейтральную тональность. В публикациях пиарщики обсуждают текущие проекты (включая конкурентные) и запуски новых инициатив. Профессия описывается не только как набор инструментов, но и как деятельность, связанная с ценностями и межличностными отношениями.

Еще половина обсуждений — позитивно или негативно окрашена, что свидетельствует о высокой эмоциональной вовлеченности в тему (к сообщениям оставлено почти 500 тыс. комментариев).

Пиар все чаще трактуется как управление смыслами и доверием. При этом специалисты работают в условиях высокой неопределенности, сочетая стратегические задачи с операционной рутиной, работая с вероятностями, а не с детерминированными результатами. Ключевые драйверы в профессии: влияние на общественное мнение и творческая самореализация.