Павел Кузнецов назначен гендиректором СДЭК

С 1 июля гендиректором СДЭК назначен Павел Кузнецов. Он сосредоточится на дальнейшем развитии СДЭК как цифровой логистической платформы, усилении ключевых бизнес-направлений, масштабировании сервисов и повышении операционной эффективности за счет технологий, данных и развития инфраструктуры. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе СДЭК.

Павел обладает многолетним опытом управления технологическими и инфраструктурными компаниями. С 2011 по 2014 год он занимал ряд руководящих позиций в администрации Пензенской области. В 2014 году перешел в АФК «Система» на позицию директора по проектам. С 2015 по 2016 год являлся президентом «Интеллект-Телеком», с марта 2016 года стал президентом системного интегратора «Ситроникс», входящего в АФК «Система». В 2018 году был назначен гендиректором МГТС. Также Павел руководил бизнесом МТС в Московском регионе.

Ранее занимавший должность гендиректора СДЭК Артем Ткачев займется развитием собственных проектов в логистическом бизнесе.