P&G реинвестирует в маркетинг, но продажи почти не растут

Американский производитель товаров повседневного спроса Procter & Gamble (P&G) завершила 2026-й финансовый год с чистой прибылью, приходящейся на головную компанию, в размере $16 млрд, что практически соответствует уровню прошлого года. Выручка компании выросла всего на 3%, до $87 млрд, а разводненная прибыль на акцию увеличилась с $6,51 до $6,62. Отчет опубликован на сайте компании.

В четвертом финквартале чистая прибыль P&G снизилась на 16% год к году — до $3 млрд, а выручка увеличилась на 2%, до $21,2 млрд. При этом скорректированная прибыль на акцию составила $1,43, превысив консенсус-прогноз аналитиков в $1,42. Выручка P&G не оправдала прогнозов рынка.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (SG&A) выросли на 7% — с $5,9 млрд до $6,3 млрд, а их доля в выручке увеличилась на 160 базисных пунктов, до 29,9%. В P&G пояснили, что основной причиной роста стали реинвестиции, прежде всего в маркетинг. Одновременно компания продолжила программу повышения производительности, которая позволила частично компенсировать эти расходы за счет оптимизации отдельных маркетинговых и накладных затрат.

Чистый объем продаж за весь 2026 финансовый год составил $87 млрд, что на 3% больше, чем в предыдущем году. Рост на 2% обусловлен благоприятным влиянием валютного курса, а на 1% — повышением цен, пояснили в P&G. Объем и структура продаж не изменились по сравнению с предыдущим годом. Органический объем продаж, без учета влияния валютного курса, а также приобретений и отчуждений, увеличился на 1% за счет повышения цен.

В новом финансовом году P&G ожидает роста продаж на 1−3%, включая органический рост в тех же пределах. Компания также прогнозирует увеличение скорректированной прибыли на акцию до $6,89−7,11 и заявляет, что продолжит инвестировать в развитие брендов, финансируя эти вложения за счет программ повышения эффективности. На предварительных торгах после публикации отчетности акции P&G снижались примерно на 3,3%.

Ранее P&G спрогнозировала снижении прибыли на $1 млрд в 2027 году. Причиной станет рост цен на нефть, вызванный напряженной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке.