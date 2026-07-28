Ozon повысил стоимость страхования от атак БПЛА в три раза

Ozon уведомил партнеров о повышении тарифов на страхование товаров, размещенных в его логистической сети. Новый тариф увеличится в 3,3 раза, сообщает «Коммерсант».

В компании пояснили, что изменения связаны с пересмотром условий со стороны страховой компании «Ингосстрах» на фоне возросших рисков атак беспилотников и террористических инцидентов. Так, взнос вырастет с 0,0035% до 0,0115% от стоимости товаров в день.

В Ozon подчеркивают, что изменение касается исключительно стоимости полиса. Объем страхового покрытия, порядок урегулирования убытков и размер выплат останутся прежними. Полис продолжит компенсировать ущерб в случаях, которые не входят в стандартную программу возмещений маркетплейса, включая утрату или повреждение товаров в результате атак БПЛА, если происшествие официально признано диверсией или террористическим актом.

Продавцы, у которых полис уже оформлен, смогут пользоваться прежним тарифом до 26 августа включительно, после чего автоматически перейдут на новую стоимость. Аналогичные условия предусмотрены и для партнеров, ранее отключивших страховку: при повторном подключении до 26 августа они также сохранят старый тариф до конца переходного периода.

Ранее сообщалось, что атаки беспилотников в июле затронули логистические объекты RWB, развивающей маркетплейс Wildberries, общей площадью 552 тыс. м2. Это примерно 10% всей складской инфраструктуры компании.