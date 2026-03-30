Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Сейлз-хаус «ЭКРАН»
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.03.2026 в 14:40

Ozon Global возглавил тройку лидеров на рынке трансграничной торговли

Ранее первую строчку занимал Aliexpress

В 2025 году сервис для покупок за границей Ozon Global стал лидером трансграничной торговли. Второе место занял Aliexpress, третье — Wildberries. Об этом изданию Shopper’s рассказал глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Aliexpress был лидером на рынке трансграничной торговли в течение долгих лет. Успех Ozon Global связан с ростом числа клиентов и повышением частоты заказов.

Ozon Global был запущен маркетплейсом Ozon в 2021 году. Продажи сервиса в 2022 году увеличились в шесть раз.

В 2022 году Ozon Global открыл представительство в китайском городе Шэньчжэн, в 2023-м запустил в Дунгуане фулфилмент-центр. Компания сотрудничает с 10 складами в КНР и одним в ОАЭ. По данным на лето 2024 года, с Ozon Global работало больше 100 тыс. китайских селлеров.

В Data Insight называют Ozon Global самым быстрорастущим игроком на рынке трансграничной торговли. Сервис добился этого благодаря правильной адаптации модели под отечественный рынок: он предлагает доставку через свою инфраструктуру в понятные сроки, прозрачную стоимость, возвраты и поддержку на привычном для пользователей уровне.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы могут обязать отвечать за продажу некачественных товаров от зарубежных продавцов. К 2028 году Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг разработают механизм субсидиарной ответственности для урегулирования таких споров.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
e-commerce
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.