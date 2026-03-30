Ozon Global возглавил тройку лидеров на рынке трансграничной торговли

В 2025 году сервис для покупок за границей Ozon Global стал лидером трансграничной торговли. Второе место занял Aliexpress, третье — Wildberries. Об этом изданию Shopper’s рассказал глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Aliexpress был лидером на рынке трансграничной торговли в течение долгих лет. Успех Ozon Global связан с ростом числа клиентов и повышением частоты заказов.

Ozon Global был запущен маркетплейсом Ozon в 2021 году. Продажи сервиса в 2022 году увеличились в шесть раз.

В 2022 году Ozon Global открыл представительство в китайском городе Шэньчжэн, в 2023-м запустил в Дунгуане фулфилмент-центр. Компания сотрудничает с 10 складами в КНР и одним в ОАЭ. По данным на лето 2024 года, с Ozon Global работало больше 100 тыс. китайских селлеров.

В Data Insight называют Ozon Global самым быстрорастущим игроком на рынке трансграничной торговли. Сервис добился этого благодаря правильной адаптации модели под отечественный рынок: он предлагает доставку через свою инфраструктуру в понятные сроки, прозрачную стоимость, возвраты и поддержку на привычном для пользователей уровне.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы могут обязать отвечать за продажу некачественных товаров от зарубежных продавцов. К 2028 году Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг разработают механизм субсидиарной ответственности для урегулирования таких споров.