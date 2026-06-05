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05.06.2026 в 08:50

Wildberries намерена выйти на рынок здравоохранения

Компания планирует развивать направление под брендом «RWB Здоровье»

UPD. RWB планирует создать цифровую платформу здоровья, которая объединит медицинские и страховые сервисы, а также товары для здоровья и лекарственные средства. Об этом сообщил главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян на ПМЭФ-2026.

«RWB Здоровье — это новое стратегическое направление в экосистеме группы RWB. Наша задача — обеспечить все стороны платформенного бизнеса сегмента здравоохранения необходимыми инструментами. Покупатели получат доступ к лекарственному обеспечению, в том числе в удаленных регионах, а производители и аптечные сети — масштабную аудиторию цифровых платформ», — рассказал Роберт Мирзоян.

По его словам, развитие направления не ограничится продажей лекарственных препаратов и товаров для здоровья.

Компания Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения. Об этом в интервью РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала основатель маркетплейса и глава RWB Татьяна Ким.

По ее словам, в рамках ПМЭФ компания подписала несколько соглашений с фармацевтическими компаниями. Сотрудничество направлено на развитие продаж лекарственных препаратов через платформу.

Ким пояснила, что для рецептурных лекарств маркетплейс выступает в качестве витрины, однако получить заказ можно только в аптеке. Безрецептурные препараты, в свою очередь, могут доставляться покупателям курьерами продавцов без необходимости посещения аптечного пункта.

Глава компании также сообщила о планах по дальнейшему развитию этого направления под брендом «RWB Здоровье». Детали проекта пока находятся в разработке, однако представить его компания намерена в ближайшее время.

Ранее Татьяна Ким сообщила, что Wildberries разрабатывает собственный мессенджер, который сейчас тестируется внутри компании.

Wildberries Здоровье здравоохранение
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