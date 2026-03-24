24.03.2026 в 07:20

Маркетплейсы начнут отвечать за некачественные товары из-за рубежа

Существующий закон о защите прав потребителей не действует в отношении зарубежных продавцов

Маркетплейсы могут обязать отвечать за продажу некачественных товаров от зарубежных продавцов. К январю 2028 года Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг должны разработать механизм субсидиарной ответственности для урегулирования таких споров, сообщает ТАСС.

Суть инициативы в том, что в случае проблем с товаром ответственность сможет распространяться не только на самого продавца, но и на платформу, через которую была совершена покупка. Такой подход предполагает возможность взыскания ущерба с дополнительной стороны, связанной с продавцом.

Ранее проблему качества товаров от иностранных поставщиков поднимало Роскачество. Сейчас российский закон о защите прав потребителей не действует в отношении зарубежных продавцов, не зарегистрированных в России как юридические лица. В результате при возникновении споров применяются международные нормы или законодательство страны продавца, и покупатели часто оказываются без защиты.

На данный момент пользователи могут лишь самостоятельно снижать риски — изучать описание товаров, отзывы и учитывать возможные сложности с доставкой. Маркетплейсы же несут ограниченную ответственность, в основном за достоверность размещенной информации.

В прошлом году россияне увеличили расходы на покупку одежды и обуви за рубежом. Граждане потратили на трансграничные заказы 67,6 млрд руб. — это на 137% больше, чем годом ранее.

