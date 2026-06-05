Рынок социальной коммерции переходит из экспериментальной стадии в сегмент цифровой экономики

Рынок социальной коммерции в России переходит из стадии эксперимента в полноценный сегмент цифровой экономики. Это связано с развитием сегментов short-video commerce и контентной коммерции. Таковы данные исследования Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Отчет есть в распоряжении Sostav.

В 2024 году объем российского рынка онлайн-торговли составил 11,2 трлн руб., в 2025-м — 14,2−14,9 трлн руб., общее число заказов — 8,3 млрд. Порядка 80% всех заказов приходится на крупнейшие маркетплейсы. Дальнейший рост электронной коммерции будет обеспечиваться не столько расширением аудитории, сколько вовлеченностью пользователей и появлением новых сценариев покупки.

Один из ключевых драйверов в этом направлении — shoppable-видео. Конверсия таких роликов на 25−80% выше по сравнению со статичными изображениями, а взаимодействие с подобным контентом повышает склонность пользователя к покупке в девять раз.

Россия располагает базой для развития социальной коммерции. Жители страны проводят в интернете в среднем 4 часа 21 минуту в день, больше половины этого времени — в соцсетях и на контентных платформах. Лидером по времени присутствия пользователей среди соцмедиа остается «ВКонтакте»: свыше 1 млн авторов платформы публикуют товарный контент.

Дмитрий Гуляев, гендиректор РАЭК: Социальная коммерция сегодня становится одним из ключевых направлений трансформации e-commerce. Этот тренд мы подробно обсуждали ранее на площадке РИФ, и сейчас видим, как рынок переходит от тестирования форматов к их полноценному масштабированию.

Наиболее перспективная модель — партнерство контентных платформ и маркетплейсов. Например, партнерство «ВКонтакте» и Ozon, суть которого заключается в интеграции транзакций в готовую контентную среду вместо создания собственной платформы. Главный канал — «ВКонтакте», где через формат шопсов авторы добавляют товары Ozon в посты и получают процент с продаж. За полгода суммарный объем просмотров шопсов превысил 7 млрд, а конверсия из просмотра в заказ увеличилась в 5,7 раза.

Еще один тренд — трансформация роли инфлюенсеров. Авторы контента перестают быть просто рекламными площадками, превращаясь в полноценных участников торговой инфраструктуры, влияющих на доверие аудитории и конечные продажи.

Объем российского рынка short-video commerce в 2026 году может составить 190−200 млрд руб., в 2027-м — 380−400 млрд руб. 2026 год может стать точкой перехода от периода быстрого экстенсивного роста к более зрелой стадии развития цифровой экономики.

Социальная коммерция становится новым этапом развития e-commerce, где ключевую роль играют короткие видео, доверие к авторам и бесшовная покупка внутри контента.