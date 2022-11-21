Ozon откроет офис в Китае

Подразделение Ozon по работе с международными продавцами и заказам товаров из-за рубежа — Ozon Global — открывает офис в Китае. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

«Открытие локального офиса Ozon Global поможет китайским предпринимателям нарастить объём трансграничной торговли с Россией и расширить востребованный ассортимент для покупателей маркетплейса», — отметили в компании.

Представительство Ozon Global в городе Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун планирует привлечь не менее 100 тыс. местных продавцов и увеличить оборот их товаров на площадке в 10 раз к 2024 году.

Китайский офис возглавит Саймон Хуан. Вместе с командой он будет отвечать в том числе «за снижение барьеров для выхода продавцов на российский рынок и обеспечение удобной и своевременной доставки товаров из всех регионов Китая», подчеркнули в Ozon.

В компании указали, что Китай относится к ключевым направлениям Ozon Global. На продавцов из Китая приходится более 90% ассортимента глобальной витрины. Их количество на площадке превышает 10 тыс., а оборот растёт — по итогам третьего квартала 2022 показатель вырос в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Саймон Хуан, глава офиса Ozon Global в Китае: Наша первостепенная задача — обеспечить китайским продавцам качественный сервис для выхода и масштабирования продаж на российском маркетплейсе. Надеюсь, мой опыт в сфере трансграничных продаж позволит вывести бизнес Ozon в регионе на новый уровень и стать одной из ведущих площадок для заказов из Китая в Россию.

В третьем квартале 2022 года Ozon нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 74% год к году — до 188,1 млрд руб. в основном за счёт «быстрого роста числа новых продавцов и увеличению объёма продаж действующими торговцами». За 9 месяцев 2022 года оборот компании прибавил 98% год к году и достиг 536,2 млрд руб.