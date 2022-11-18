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18.11.2022 в 12:35

Ozon тестирует модель оплаты рекламы за клик

Минимальная ставка составляет 2 рубля

Маркетплейс Ozon в тестовом режиме запустил новую модель оплаты за клик в «Трафаретах». Минимальная ставка для продавцов площадки начинается от 2 руб., сообщили Sostav в компании. До этого на платформе действовала модель с оплатой за 1 тыс. показов.

Кроме того, Ozon обновил инструмент «Отзывы за баллы», чтобы «увеличить количество отзывов в новых карточках товаров продавцов». Как пояснили в маркетплейсе, разработанное решение самостоятельно формирует кампании для товаров, у которых меньше 10 отзывов. При этом алгоритмы самостоятельно рассчитают бюджет для их получения.

В конце октября Ozon понизил минимальную ставку для старта продвижения товаров в «Трафаретах» до 1 руб. за 1 тыс. показов — до этого цена составляла 35 руб. Инициатива приурочена к главным распродажам года — «11.11» и «Чёрная пятница».

В компании отметили, что за две недели акции более 17 тыс. продавцов добавили в кампании новые товары для продвижения. После запуска магазины продавцов получили в среднем в 1,5 раза больше показов по сравнению с периодом без продвижения. «Количество заказов у продавцов выросло на 30%, а оборот на 24%», — уточнили в Ozon.

Маркетплейс запустил новый формат автоматизированной рекламы — «Трафареты» — в июле этого года. Инструмент с помощью алгоритмов определяет на каком месте и в какой момент показывать товар продавца, чтобы его как можно чаще видели и заказывали.

Ozon оплата за клик
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