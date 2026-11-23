В большинстве отраслей репутационный кризис отражается на бизнесе постепенно: падает спрос, растут затраты на привлечение клиентов. В финансовой сфере все жестче. Стоит людям усомниться в надежности банка или платежного сервиса, и они не просто отказываются от услуг, а забирают деньги. А это прямой риск для устойчивости компании. При этом новичку приходится завоевывать доверие еще до появления первых клиентов, а сами коммуникации с аудиторией требуют особого внимания из-за законодательных ограничений. О шести особенностях PR в финансовой сфере Sostav рассказал Антон Утехин, основатель коммуникационного агентства Modifiers.

Слухи и негатив могут спровоцировать массовый отток средств и пошатнуть доверие к системе

Информационный кризис, возникающий на фоне распространения слухов, домыслов и недостоверной информации, напрямую влияет на поведение клиентов. Особенно заметно это в банковском секторе. Если люди начинают сомневаться в сохранности сбережений, они могут массово снимать деньги со счетов. Это способно привести к проблемам с ликвидностью и у отдельного банка, и сразу у нескольких игроков, по принципу домино.

Один из самых «живучих» экономических мифов, который циклично возвращается в российское инфополе, — заморозка вкладов. Первая волна тревожных сообщений появилась в 2022 году. После затишья о возможных ограничениях на использование собственных накоплений вновь заговорили в 2024-м. Весной 2026 года по пабликам разошелся фейковый указ Банка России о принудительном переводе крупных вкладов в безотзывные сертификаты, и это спровоцировало новый всплеск слухов. В июле свыше 150 банков столкнулись с оттоком срочных вкладов, сообщал РБК. Напрямую эксперты эти два события тогда не связывали, но подобное поведение вкладчиков отражало их тревожное настроение. Августовский опрос «инФОМ» также показал, что более трети россиян лучшей формой сбережения стали считать наличные. Показатель достиг максимума с 2022 года.

Каждый раз при появлении подобных слухов Банк России и представители финансового сектора выступали с разъяснениями. Регулятор опровергал информацию о возможных ограничениях, объяснял, почему заморозка вкладов противоречит интересам банковской системы, и напоминал, что полномочий принимать подобные решения у него нет. Банки, деловые СМИ и специализированные финансовые порталы также публиковали разборы слухов, объясняли, как возникают подобные вбросы и почему описанные в них сценарии не могут быть реализованы.

Такая просветительская работа важна не только для опровержения конкретного фейка. Она поддерживает доверие к банковской системе: по данным ВЦИОМ, за последние двадцать лет число россиян, которые в целом доверяют банкам, увеличилось с 31% до 59%. Чем лучше люди понимают механизмы работы банков и чем чаще получают аргументированные разъяснения от регулятора и самих финансовых организаций, тем меньше пространства остается для домыслов и паники. Поэтому выстроенная репутация — не просто нематериальный актив отдельного банка, это еще и фактор устойчивости всей системы. Он защищает и сбережения граждан, и сами финансовые организации от последствий информационного шторма.

Финансовому стартапу приходится отстраиваться не только от конкурентов, но и от мошеннических схем

Финтех-стартапы начинают свою работу с отрицательного баланса доверия, в отличие от классических банков. Общество, наученное горьким опытом сотен мошеннических схем, псевдоинвестиционных платформ, в любом новом финансовом проекте сразу видит потенциальную угрозу. В результате компания может терять клиентов еще до того, как они воспользуются продуктом: перевести деньги фирме, о которой ничего не известно и нигде не прочитать, готовы далеко не все. Эту недополученную выручку напрямую измерить сложно, но по опыту работы мы видим, насколько важно начинающему финансовому бизнесу присутствовать в авторитетных источниках. Публикации помогают сформировать первоначальное доверие, на нем потом и строится репутация.

Когда в России в 2021 году начали появляться сервисы по оплате покупок частями (BNPL — Buy Now, Pay Later — «купи сейчас — заплати потом»), многие покупатели относились к ним с недоверием: люди не только боялись скрытых комиссий, но и в целом воспринимали услугу как завуалированный кредит или микрозайм. По оценкам Frank RG доля покупок с помощью BNPL в общем объеме электронной коммерции в России в 2021 году составляла 0,2%, в то время как в мире — 4,7%. Постепенно отношение к сервису стало меняться, этому в том числе способствовали регулярные появления в СМИ обзоров и кейсов с крупными ретейлерами, которые помогли объяснить аудитории разницу между BNPL и кредитом, сделав оплату частями более привычным инструментом расчетов. Сегодня каждый четвертый россиянин уже пользовался такими сервисами, а 11% делают это регулярно.

Приведу еще пример из личного опыта. Когда наш клиент, инвестиционная платформа JetLend, только выходила на рынок, именно публикации в ведущих деловых СМИ помогли привлечь первых вкладчиков. Как мы связали этот результат с выходом в медиа? Вместе с клиентом мониторили динамику: в пятницу вышла первая статья и уже в выходные появились первые клиенты. В дальнейшем часть первых вкладчиков вошла и в капитал самой компании. Они рассказывали, что публикации о JetLend помогали им разобраться, что это за компания, как устроена ее работа, и в итоге стали последним аргументом в пользу инвестиций.

Поэтому для нового игрока в финансовом секторе PR — это не только способ рассказать о продукте и привлечь внимание к нему. Это еще и возможность подтвердить легитимность бизнеса, сделать его понятным для аудитории и постепенно сформировать доверие, без которого сложно рассчитывать на приток клиентов и инвесторов.

Риски продукта нужно объяснять до того, как клиент вложит деньги

Выбирая финансовый продукт, большинство людей смотрит в первую очередь на выгоду: какую доходность можно получить и на каких условиях. Вникать в механику конкретного инструмента готовы не все. Как показало исследование НАФИ по инвестиционной грамотности, примерно каждый десятый действующий инвестор не разбирается в теме инвестиций. При этом основными источниками информации для принятия инвестиционных решений являются телеграм-каналы и социальные сети, обсуждения со знакомыми и рекомендации блогеров. Недостаток знаний и опора на непрофессиональные источники затрудняют оценку инвестиционных предложений. Этим активно пользуются мошенники и создатели финансовых пирамид, привлекая клиентов обещаниями высокой прибыли.

В этих условиях финансовым компаниям важно не ограничиваться рассказом о преимуществах продукта — фокус публичных коммуникаций должен быть направлен на честное описание инструмента.

Например, краудлендинговые платформы могут предлагать инвесторам процентные ставки выше, чем по банковским депозитам. Но такие вложения не застрахованы в системе страхования вкладов, поэтому и риск для инвестора выше. Вот об этих нюансах и стоит говорить открыто, причем уже с первых публикаций о продукте. Человек, который заранее понимает, как работает инструмент и при каких условиях деньги он может не вернуть, принимает решение с учетом этих рисков. А если компания начнет рассказывать о них только после возникновения проблем у клиентов или волны негативных отзывов, со стороны это легко принять за попытку оправдаться.

Чтобы не отпугнуть клиента рисками, но остаться честными с аудиторией, можно использовать несколько форматов.

Образовательный контент : это могут быть гайды, обзоры, карточки в соцсетях, которые помогают простыми словами объяснять механику сложных инвестиционных продуктов.

: это могут быть гайды, обзоры, карточки в соцсетях, которые помогают простыми словами объяснять механику сложных инвестиционных продуктов. Разбор кейсов : практические истории позволяют показать, как работает финансовый инструмент, от чего зависит результат и с какими рисками сталкивается инвестор. Такие материалы можно выпускать в текстовом и видеоформате, например, в виде вебинаров и роликов на видеохостингах и в социальных сетях.

: практические истории позволяют показать, как работает финансовый инструмент, от чего зависит результат и с какими рисками сталкивается инвестор. Такие материалы можно выпускать в текстовом и видеоформате, например, в виде вебинаров и роликов на видеохостингах и в социальных сетях. Комментарии экспертов компании: это может быть мнение топ-менеджера или аналитика о законодательных инициативах, разбор текущего состояния рынка или ключевых событий отрасли. Регулярное присутствие спикеров в медиаполе способствует формированию авторитетного образа компании: медиа не обращаются к случайным людям, а значит, компании можно доверять.

Комплаенс ограничивает возможности публичной коммуникации

В финансовом секторе все публичные коммуникации строятся с оглядкой на законодательные ограничения. Ошибки в описании условий продукта могут привести не только к претензиям со стороны клиентов и контролирующих органов, но и к юридическим последствиям.

Например, статья 28 закона «О рекламе» устанавливает отдельные требования к рекламе финансовых услуг. В частности, она ограничивает использование гарантий и обещаний будущей доходности, если ее нельзя определить на момент заключения договора. Если в рекламе финансовой услуги указывается одно из условий, влияющих на доходы или расходы клиента, раскрывать нужно и остальные. При продвижении инвестиционных платформ необходимо соблюдать № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» и связанные с ним требования к рекламе и раскрытию информации. За несоблюдение отдельных норм этих законов юридическим лицам грозят штрафы, максимальный размер которых может достигать 1,6 млн рублей.

Эти ограничения влияют и на выбор форматов для работы с медиа. Редакции не готовы бесплатно размещать материалы, где финансовый продукт описан через конкретные ставки и условия. Поэтому PR-специалисту нужно искать форматы, в которых о компании и ее услугах можно рассказать без прямой рекламы. Например, предложив журналисту аналитику о динамике рынка, экспертный комментарий о финансовом поведении россиян или разбор механики определенного инструмента.

Есть и еще один нюанс. При подготовке материалов в финтехе важно учитывать и мультиформат аудитории, которая следит за финансовыми новостями: одну и ту же публикацию могут прочитать клиенты, действующие и потенциальные инвесторы, партнеры, а также контролирующие органы. Поэтому позицию компании важно доносить так, чтобы она не создавала неверных ожиданий.

Эффект от PR можно соотнести с бизнес-показателями

Любой предприниматель хочет видеть отдачу от вложений, в том числе в коммуникации. Но связать результаты PR с конкретными экономическими показателями удается не всегда. Согласно опросу «Рейтинг Рунета», половина PR-специалистов лишь иногда сопоставляет коммуникационные метрики с бизнес-показателями, а 24% не делает этого вовсе. Похожую проблему отмечают и за рубежом. Более 50% PR-агентств и инхаус-команд заявляют о трудностях в установлении связи между результатами своей работы и ростом бизнеса.

При этом соотнести результаты коммуникаций с конкретными бизнес-показателями легче всего именно в финансовой сфере, поскольку взаимодействие с финансовым продуктом предполагает измеримое действие со стороны клиента: открытие вклада, оформление кредита, пополнение счета и другие. Это еще одна из особенностей PR в финтехе.

В финансовом секторе кризис требует быстрой реакции

Любой кризис требует от компании быстрой и последовательной реакции. Но в финансовом секторе промедление обходится особенно дорого: сомнения в надежности организации могут повлиять на готовность клиентов и дальше доверять ей свои деньги. Поэтому при возникновении инцидента нужно как можно быстрее выйти к аудитории с честной позицией, чтобы не оставлять пространство для слухов и домыслов.

Показательный пример — сбой сервисов «Яндекса» 11 октября 2026 года после повреждения дата-центра. Уже в 08:22 команда «Яндекс Пэй» обратилась к пользователям: сообщила о временной недоступности сервиса и заверила, что деньги клиентов в безопасности. Позже компания отдельно разъяснила, что будет с платежами по «Сплиту», «Супер Сплиту» и кредитам, а вечером к коммуникации подключился руководитель финтех-направления Дмитрий Пирогов.

Быстро реагировать в подобных ситуациях можно, только если алгоритм действий продуман заранее. В разгар кризиса нет времени выяснять, кто готовит заявление, кто его согласовывает и дает команду на публикацию. Пока внутри компании решаются организационные вопросы, недовольство клиентов на фоне «тишины» лишь нарастает. Поэтому антикризисный план всегда готовится заранее, в спокойное время.

Не менее важно не давать распространяться фактическим ошибкам и негативу: по данным разных исследований, такие сообщения расходятся в 6, а то и в 10 раз быстрее, чем правдивые. Особенно в соцсетях.

Что проверить у себя на этой неделе

Если вы занимаетесь коммуникациями в финансовой организации, ответьте себе на четыре вопроса.

Есть ли у вас антикризисная папка с проработанными сценариями и алгоритмами действий?

Понимает ли команда порядок действий в нештатной ситуации?

Проверен ли ваш контент (статьи, посты, видеоролики) на соответствие законодательству?

Можете ли вы оценить влияние PR на бизнес вашей компании: какие публикации приводят клиентов и помогают достигать экономических целей?

Если хотя бы на один вопрос ответ «нет», значит, соответствующий процесс требует внимания и его стоит включить в ближайший план работы.

В заключение

PR в финансовой отрасли ориентирован на массовую розничную аудиторию, доверие которой остается хрупким. При этом коммуникации приходится выстраивать в условиях постоянно нарастающего информационного шума. Существенная часть этого потока — публикации, не несущие особой смысловой ценности, и скорость, с которой создается контент, опережает возможности людей осмыслить его. В этих условиях внимание людей сильнее всего привлекают яркие события, причем негативная информация, как правило, вызывает более острую реакцию.

Репутационная прочность финансовых компаний напрямую измеряется деньгами: любая новость (от изменения процентных ставок до слухов о проблемах организации) может быстро разойтись по сети и повлиять на решения клиентов, вплоть до оттока средств. Поэтому среди основных задач PR — объяснять события, развеивать слухи на этапе их зарождения и подтверждать легитимность работы, а не только продвигать конкретные услуги конкретной компании.

В финансовом секторе PR — не красивая ширма, а один из ключевых инструментов долгосрочной устойчивости бизнеса.