Тренд на интеграцию русского культурного кода в рекламу набирает силу: знакомые россиянам смыслы и образы становятся для брендов не просто визуальными маркерами, а способом говорить с аудиторией на понятном ей языке. Эффективность такого подхода подтверждает директор по маркетингу креативного агентства RGBY, отмечая в исследовании, что знакомые символы и образы человеческий мозг в разы быстрее обрабатывает и охотнее им доверяет. Команда Digital Budget поделилась с Sostav исследованием и рассказала, действительно ли такой рекламы стало больше, в каких категориях она используется чаще всего и какие национальные мотивы в ней преобладают.

По данным продуктов Banner Stat и Marketplace Budget, количество креативов с фольклорными образами, орнаментами, архетипами и другими национальными тематиками в первом полугодии 2026 года выросло в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Одновременно число уникальных брендов, использующих такие креативы в рекламных кампаниях, увеличилось более чем в 4 раза.

В первом полугодии 2025 года больше всего такой рекламы размещали бренды из трех категорий: «Средства массовой информации», «Услуги индустрии развлечений» и «Общественные организации». На них пришлось 88% всех размещений. Для этих сфер обращение к национальной тематике выглядит привычно и ожидаемо: СМИ и общественные организации регулярно работают с государственной и патриотической символикой, а индустрия развлечений активно использует образы Деда Мороза, Масленицы и других традиционных праздников в своем контенте.

В первом полугодии 2026 года те же 88% совокупного количества размещений распределились между восемью категориями. При этом из топа исчезли «Услуги индустрии развлечений» и «Общественные организации», зато появились продуктовые категории: «Галантерея и текстиль», «Кухонные и хозяйственные принадлежности», «Товары для развлечения и досуга». Кроме того, такую рекламу стали использовать бренды категорий «Товары для детей», «Лекарственные препараты и биоактивные добавки», «Услуги по туризму, спорту и отдыху», а также «Безалкогольные напитки».

Показательно, что расширяется не только круг брендов и категорий, но и спектр используемых мотивов: в первом полугодии 2025 года в креативах зафиксированы отсылки только к пяти тематикам, тогда как в аналогичном периоде 2026 года их число выросло до восьми.

В январе-июне 2026 года самой популярной в рекламе с российской эстетикой стала тематика «Народные промыслы и декоративное искусство» (35% размещений). Бренды активно используют орнаменты и традиционную роспись (хохлома, гжель, городецкая роспись), народную игрушку (матрешка, дымковская игрушка), а также мотивы художественной обработки дерева.

Вторая по популярности тематика в рекламе с национальной русской айдентикой в первом полугодии 2026 года — «Народная культура, музыка и праздники» (32% размещений).

Еще одна тематика, к которой бренды активно прибегают в дизайне баннеров с национальным русским колоритом, — «Архитектура, история и государственная символика» (третье место и 23% всех зафиксированных баннеров с российской айдентикой).

На остальных 10% обнаруженных в первом полугодии 2026 года креативах с русским колоритом используются мотивы, относящиеся к тематикам «Быт и предметы русской традиции», «Традиционная одежда и текстиль», «Традиционная кухня и продукты», «Фольклор, сказки и персонажи», «Природа и география России».

Интерес брендов к русскому культурному коду совершенно очевидно растет: увеличивается число рекламных размещений, компаний, которые используют такую эстетику, товарных категорий и вариантов тематических отсылок в рекламе. Это означает, что тренд не ограничивается отдельными заметными кампаниями или узким кругом «культурных» ниш, а постепенно становится частью рекламной практики в разных сегментах российского рынка.

Экс-руководитель маркетинговыми и креативными проектами в «Яндекс Еде» в странах СНГ и Африки прогнозирует, что вместо общих «русских» символов бренды будут искать локальные коды и опираться на традиции конкретных территорий. При этом привычные образы (кокошник, матрешка, хохлома) начнут терять смысл из-за массового тиражирования, поэтому преимущество получат те, кто вложит в них новые смыслы и сделает культурный код неотъемлемой частью самого продукта.