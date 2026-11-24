Видеосервисы конкурируют не только за новых пользователей, но и за их возвращение: продление подписки нередко обходится дороже самого привлечения. Кейс Premier и AdChampagne показывает, как постоянное тестирование и масштабирование новых связок «источник — креатив — промокод» помогло одновременно работать с объемом и качеством привлечения. В результате KPI по CPL был перевыполнен в 2,5 раза по всему объему закупки и в 3,8 раза на ключевом источнике, а 23% привлеченных пользователей стали платящими подписчиками. Установленные KPI по CAC и по продлениям подписки также были выполнены. О том, какие решения помогли получить результат, агентство рассказало Sostav.

Рыночный контекст

Мобильные подписные сервисы сегодня растут не столько за счет первичного привлечения, сколько за счет удержания пользователей. Свежий отраслевой отчет AppsFlyer State of Subscriptions for Marketers 2026, построенный на анализе почти 2 900 подписных приложений и 1,7 млрд платных установок, отмечает, что OTT-сервисы и короткие драмы растут быстрее других категорий подписки. Это усиливает конкуренцию за пользователя в видеосегменте и делает масштабирование привлечения более дорогим (AppsFlyer, 2026).

Одновременно исследование Deloitte Digital Media Trends показывает, что и удерживать подписчиков становится все сложнее, поскольку доля подписчиков, которые за последние шесть месяцев отменяли и вновь подключали подписку на SVOD-сервисы, выросла до 41% против 39% годом ранее. Эта динамика подтверждает, что видеосервисы работают в конкурентной среде, где необходимо не только привлекать аудиторию, но и постоянно искать способы удержать ее. Именно в этой связке — дорогой приток плюс растущий отток — и находится проект, с которым работала команда AdChampagne.

Задачи проекта

Клиент поставил перед агентством три взаимосвязанные задачи: увеличить приток аудитории сервиса, повысить количество продлений и оформлений платной подписки и одновременно снизить стоимость этих показателей. Сложность заключалась именно в сочетании целей: агентству предстояло искать баланс между объемом привлечения и его стоимостью, а не просто масштабировать закупку.

Целевой аудиторией стали пользователи онлайн-сервисов с видеоконтентом в возрасте от 18 до 55 лет. Premier предоставляет видеоконтент для разных возрастных групп, поэтому аудитория кампании изначально была широкой и неоднородной. Это требовало разнообразия в подходах к коммуникации, а не единого универсального сообщения.

Ситуация на старте

Заказчик зафиксировал KPI по стоимости притока (CPL) и продления (CAC), а также обозначил желаемые показатели по покупке платной подписки. По словам рекламодателя, эти показатели считались труднодостижимыми и скорее служили ориентиром для партнеров. Тем не менее клиенту было важно достичь именно их, поэтому агентство поставило эту планку как реальную рабочую цель и выстроило дальнейшую стратегию с опорой на заданные значения.

Стратегия: креативы и источники трафика

Команда двигалась сразу в двух направлениях: развивала креативный подход и постоянно работала с источниками трафика. Такой подход позволил снизить стоимость притока пользователей (CPL) и привлечения платных подписчиков.

В креативах работали два подхода. Первый — тайтловые форматы на контенте самого сервиса: новые релизы и премьеры уже сами по себе вызывают интерес, поэтому такие баннеры работали скорее как анонс, чем как реклама. Второй — свободные форматы без привязки к тайтлу: статичные и моушен-креативы с промокодами от рекламодателя, в которых команда могла экспериментировать с подачей.

Начинали с UGC: по опыту агентства это обычно самый рабочий формат. Но здесь аудитория лучше отреагировала на баннеры и ИИ-контент. Нестандартные, местами курьезные сюжеты выделялись в ленте и в итоге дали более низкую стоимость притока (CPL) и продления (CAC).

Параллельно с креативами команда протестировала широкий пул источников трафика, от социальных сетей до OEM-площадок, и ни одна площадка не оставалась лучшей весь период. Зимой основной объём дали VK Реклама и Bigo Ads, и стоимость притока и продления на них держалась в пределах KPI. К весне цена притока на этих площадках вышла за рамки плана, и основной объем перенесли в «Яндекс Директ», где приток тоже укладывался в KPI. Тестирование других источников при этом продолжалось. Летом ключевым инструментом стала технология FSA (Full Stream Attribution) в «VK Рекламе»: она передает в рекламную систему данные о действиях пользователей по зашифрованному номеру телефона, а не по идентификатору устройства, и алгоритм быстрее учится на целевых действиях. Кампании показывались только тем, у кого приложение никогда не было установлено, поэтому FSA работала именно на привлечение новых пользователей и удерживала стоимость притока в пределах KPI.

Однако найти рабочий источник было только частью задачи: цена закупки постоянно росла, поэтому агентству необходимо было своевременно контролировать этот процесс и регулярно менять связки «источник — креатив — промокод». Команда тестировала и подключала новые источники, чтобы компенсировать перегрев уже используемых площадок.

Челленджи: комментарии команды AdChampagne

Результаты

Всего в проекте работало 11 связок «рекламный источник x платформа». Стоимость притока уложилась в KPI на 8 из них, то есть на всех, которые команда масштабировала после тестов. В сумме по всей закупке приток обошелся в 2,5 раза дешевле KPI, а на ключевом источнике в 3,8 раза.

KPI по стоимости стоимости продления (CAC) тоже был выполнен: на одном источнике его перевыполнили в 1,5 раза, еще на трех вышли на целевой уровень рекламодателя.

23% привлеченных пользователей стали платящими подписчиками, и KPI по продлениям подписки был выполнен. Это значит, что кампания приводила не просто установки, а аудиторию, готовую платить за подписку.

Заключение

Кейс Premier интересен не только самими цифрами, но и подходом, благодаря которому они были достигнуты. Главный вывод проекта: труднодостижимый KPI в подписочном сервисе становится рабочим, если источники, креативы, промо-механики и аналитика управляются как одна система, а не по отдельности. Любое решение по связке команда принимала с учетом всех четырех составляющих и сверяла с рекламодателем. Поэтому решения по источникам принимались по когортам и целевым событиям, а не по стоимости установки и не по вчерашним цифрам: работающие связки не отключались раньше времени, а дешевый трафик, который не доходил до подписки, не получал бюджет. При этом даже подходы, которые обычно считаются самыми надежными, команда каждый раз проверяла цифрами конкретного проекта.