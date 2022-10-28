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18+
28.10.2022 в 15:01

Ozon снизит ставку на продвижение товаров до 1 рубля за тысячу показов

До этого минимальная цена составляла 35 рублей

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Маркетплейс Ozon понизит минимальную ставку для старта продвижения товаров с помощью инструмента «Трафареты» до 1 рубля за 1 тыс. показов — до этого цена составляла 35 руб. Инициатива приурочена к главным распродажам года — «11.11» и «Чёрная пятница». Как сообщили Sostav в пресс-службе Ozon, эффективность показателя кликабельности (CTR) сохранится.

В компании отметили, что с подключением «Трафаретов» охват карточки товара продавца растёт в среднем в два раза. «Одна универсальная кампания увеличивает конверсию в заказ в среднем в 4,5 раза» — подчеркнули в маркетплейсе.

По итогам предыдущей распродажи «Хочу-схвачу» у продавцов, которые пользовались «Трафаретами», оборот увеличился вдвое, а количество заказов — более чем в 2,5 раза в сравнении с теми, кто не пользовался дополнительными инструментами продвижения, уточнили в Ozon. Кроме того, в компании подсчитали, что 30% от активных продавцов, у которых товар в наличии, используют «Трафареты».

Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon:

Снижение минимальной ставки в «Трафаретах» до 1 руб. — отличная новость для всех продавцов — и тех, кто уже пользуется инструментом, но продвигает не весь ассортимент, и тех, кто только собирается попробовать дополнительные способы для развития своего бизнеса с Ozon на более выгодных условиях.

В сентябре Ozon запустил возможность добавлять в карточки товаров видеообложки. Также маркетплейс расширил количество мест показа товаров, которые продвигаются с помощью «Трафаретов».

«Трафареты» — инструмент автоматической настройки продвижения товаров, который с помощью алгоритмов сам выбирает, кому и где показать товар продавца, чтобы его с большей вероятностью заметили.

Ozon
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