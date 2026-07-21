От билборда до сайта

Понимание клиента — ключ к успеху бизнеса. Компании уделяют все больше внимания подробному анализу поведения и изучению клиентского пути — так предложения на рынке становятся более персонализированными и релевантными аудитории.

Оценка рекламных каналов также необходима для выстраивания эффективного взаимодействия с клиентом. С точки зрения прозрачности реклама на цифровых фасадах долгое время стояла особняком: сложно было точно сказать, сколько людей увидели баннер и перешли по нему в онлайн.

Все изменилось, когда телеком-оператор соотнес свои большие данные с целевыми действиями на сайте рекламодателя.

Цифровые технологии и большие данные

«Сколько людей, видевших наружную рекламу, перешли на сайт и совершили целевое действие?» — с этим вопросом к платформе «МегаФон Таргет» обратилась компания, специализирующаяся на верификации трафика.

Рекламная кампания длилась три недели. Заказчик предоставил исходные данные: адреса, координаты и азимуты фасадов, даты и время показа рекламы. На основе этой информации специалисты «МегаФон Таргета» выявили аудиторию, которая находилась рядом с рекламными носителями и с высокой долей вероятности видела предложение.

Для оценки эффективности также применялась технология Stable ID — устойчивый мобильный идентификатор. На сайте рекламодателя был установлен пиксель, который размечал весь входящий трафик на уникальные идентификаторы. Таким образом удалось выявить аудиторию, которая увидела рекламу на фасаде и совершила целевые действия на сайте. Это позволило проанализировать эффект от наружной рекламы по перформанс-формату: количеству заявок, стоимости заявки и доле рекламных расходов.

Так, сотрудничество с телеком-оператором позволило закрыть критический пробел в понимании аудитории и измерить рентабельность цифровой наружной рекламы. Бизнес получил инструмент для сквозной аналитики и четкое представление о том, какие из медиафасадов неэффективны. Передаваемые данные не позволяют идентифицировать человека, но с их помощью можно определить, что посетитель сайта и абонент, увидевший рекламу на билборде, — один и тот же человек. Дополнительный анализ сегментов аудитории помогает выявить соцдем и другие параметры покупателей, чтобы планомерно повышать релевантность рекламного предложения. Таким образом, в выигрыше остаются и клиенты, и бизнес.