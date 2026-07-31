Операторы «большой четверки» обнулят мобильный трафик для «Макса»

С 1 августа крупнейшие российские операторы связи начнут предоставлять своим абонентам бесплатный и безлимитный доступ к национальному мессенджеру «Макс». Пользование сервисом не будет расходовать включенный в тариф пакет мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

К инициативе присоединились операторы «большой четверки» — T2, «Билайн», «МегаФон» и МТС. Доступ к мессенджеру сохранится даже после исчерпания у абонента пакета гигабайтов.

Как отметили в ведомстве, абоненты смогут без ограничений обмениваться сообщениями, совершать голосовые звонки, пересылать файлы и пользоваться другими функциями платформы без дополнительной платы.

В Минцифры уточнили, что условия действуют при нахождении пользователя в домашней сети своего оператора связи.

Ранее в «Максе» появилась функция публикации историй для пользователей устройств Android.