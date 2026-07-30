ЕС усилит контроль за ChatGPT и Roblox

Евросоюз готовится включить ChatGPT и Roblox в список «очень крупных онлайн-платформ» (VLOP) в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). Решение может быть принято в августе 2026 года. После этого сервисы присоединятся к крупнейшим платформам, уже находящимся под усиленным контролем ЕС, сообщает Engadget.

Статус VLOP получают платформы с аудиторией более 45 млн пользователей в месяц в ЕС. Для таких компаний действуют дополнительные требования: прозрачность рекламных механизмов и алгоритмов рекомендаций, раскрытие информации о модерации контента, оценка системных рисков и внедрение мер по их снижению.

После официального назначения платформам дается четыре месяца на адаптацию к новым правилам. Компании должны назначить представителей для взаимодействия с регуляторами, проходить независимые проверки и предоставлять данные исследователям и Еврокомиссии.

Для Roblox новые требования могут стать особенно актуальными на фоне претензий к безопасности детей на платформе. OpenAI также сталкивается с повышенным вниманием регуляторов из-за вопросов о модерации и защите пользователей ChatGPT. Включение сервисов в список VLOP станет очередным шагом ЕС по усилению контроля над крупнейшими цифровыми платформами.