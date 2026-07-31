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31.07.2026 в 08:00

Доходы Amazon от рекламы выросли на четверть

Рекламный бизнес принес компании почти $20 млрд

Amazon отчиталась о росте рекламного бизнеса во втором квартале 2026 года. Доходы компании от рекламы увеличились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли $19,8 млрд. Реклама остается одним из самых быстрорастущих направлений бизнеса наряду с облачным подразделением AWS и продолжает укреплять позиции Amazon на мировом рекламном рынке.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил, что главным драйвером роста остаются спонсируемые товары, однако компания также активно развивает агентскую и интерактивную рекламу, включая решения для Alexa+ и Alexa for Shopping.

Дополнительный импульс рекламному бизнесу обеспечили спортивные трансляции: в первом сезоне партнерства с НБА Amazon привлекла 30 новых рекламодателей, а рекламный инвентарь на трансляциях Thursday Night Football, матчей НБА, WNBA и NASCAR был полностью распродан.

Компания также расширяет использование искусственного интеллекта в рекламных продуктах. Инструмент Ads Agent помогает автоматизировать настройку кампаний, сокращая стоимость показов на 8% и стоимость привлечения клиентов на 6%. Во втором квартале сервис стал доступен еще в 11 странах.

На фоне роста рекламы и облачного бизнеса Amazon показала сильные финансовые результаты. Выручка компании увеличилась на 20%, до $200,6 млрд, а чистая прибыль выросла до $62,6 млрд против $18,2 млрд годом ранее. Облачное подразделение AWS увеличило выручку на 37%, до $42,2 млрд, что стало самым высоким темпом роста за последние 18 кварталов.

Ранее сообщалось, что Microsoft увеличила доходы от поисковой рекламы на 10%. При этом главным драйвером бизнеса остаются облачные сервисы и ИИ.

Юлия Топольская
Amazon
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