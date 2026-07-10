OpenAI представила ИИ-агента ChatGPT Work

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, выпустила универсального ИИ-помощника для повышения продуктивности. Он получил название ChatGPT Work. Об этом пишет Engadget.

С начала марта OpenAI работала над созданием универсального настольного «суперприложения», призванного объединить в себе ChatGPT, инструмент для написания кода Codex и веб-браузер Atlas. В апреле компания приступила к подготовке этого проекта.

В ChatGPT Work интегрированы практически все ключевые технологии, над которыми OpenAI работала в последние месяцы. В основе сервиса лежит новое семейство моделей GPT-5.6 — их выпуск был временно отложен администрацией президента США Дональда Трампа.

Большинство пользователей получат доступ к ChatGPT Work через обновленное приложение ChatGPT: теперь в одном месте собраны сам чат-бот, новый агент и система Codex.

ChatGPT Work поддерживает планирование задач: пользователь может дать агенту поручение с телефона, и он будет выполнять его удаленно. Вернувшись за рабочий стол, человек может отслеживать ход выполнения задачи через веб-браузер или десктопное приложение ChatGPT.

Именно десктопная версия позволяет ChatGPT Work использовать встроенные функции управления компьютером для выполнения задач в различных приложениях и браузере — например, агент может при необходимости перемещать файлы.

Ранее стало известно, что OpenAI запустила голосовые модели GPT-Live и решила закрыть свой браузер Atlas.