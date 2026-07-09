OpenAI запустила голосовые модели GPT-Live

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, запустила новую серию голосовых моделей GPT-Live, способных одновременно слушать и говорить в реальном времени. Об этом стартап сообщил в своем блоге.

В основе GPT‑Live лежит полнодуплексная архитектура, что позволяет системе слушать и говорить одновременно. Во время разговоров GPT‑Live может показывать, что внимательно слушает собеседника, с помощью фраз вроде «угу» или «да», быстро обмениваться репликами или просто молчать, когда пользователю нужно подумать.

В OpenAI называют GPT‑Live своей «самой умной голосовой моделью на сегодняшний день». Если вопрос требует поиска в интернете, глубоких рассуждений или выполнения более сложной задачи, GPT‑Live передает его ИИ-модели (сейчас это GPT‑5.5) в фоновом режиме, а когда результат готов — возвращает его в беседу. Во время работы GPT‑Live может продолжать разговаривать с пользователем и поддерживать ход беседы.

По мере выпуска новых ИИ-моделей, Open будет постоянно обновлять модель, которую использует GPT‑Live.

Сейчас компания развертывает две версии GPT-Live — GPT-Live-1 и GPT-Live-1 mini — для пользователей ChatGPT по всему миру. Стартап также планирует вскоре сделать их доступными через API.

В июне стало известно, что OpenAI готовит крупнейшее обновление ChatGPT.