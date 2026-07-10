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10.07.2026 в 09:00

OpenAI закрывает свой браузер Atlas спустя несколько месяцев

Компания меняет стратегию на фоне роста конкуренции между ИИ-платформами

OpenAI объявила о прекращении работы собственного браузера Atlas и переносе наработанных технологий в ChatGPT и Codex. Компания заявила, что опыт, полученный при развитии Atlas, будет использован для улучшения браузерных возможностей ChatGPT, включая работу с несколькими вкладками, файлами и навигацией, пишет Mediapost.

OpenAI официально представила ИИ‑браузер ChatGPT Atlas, который должен был стать мощным инструментом для пользователей, в октябре прошлого года. Работа Atlas завершится 9 августа 2026 года. Пользователям рекомендовали заранее сохранить важные данные, включая закладки и связанные с браузером материалы.

Закрытие Atlas стало частью более широкой оптимизации проектов внутри OpenAI. Компания сокращает число второстепенных инициатив и концентрируется на ключевых продуктах, одновременно развивая инструменты ИИ-агентов. В частности, делает ставку на интеграцию ИИ непосредственно в ChatGPT, включая новое расширение для Chrome, которое сможет анализировать содержимое открытых пользователем страниц.

Решение принято на фоне усиления конкуренции на рынке ИИ-браузеров: Google развивает функции искусственного интеллекта в Chrome, Microsoft — в Edge, а Perplexity продвигает собственный браузер Comet. Ранее Perplexity выразила готовность приобрести Chrome за $34,5 млрд

Юлия Топольская
OpenAI
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