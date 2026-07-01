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01.07.2026 в 09:10

Omnicom выиграла глобальный медиаконтракт Adidas

Агентство забрало один из крупнейших рекламных бюджетов бренда

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Omnicom Media Group (OMG) выиграла глобальный медиаконтракт Adidas стоимостью около $512 млн в год. По итогам тендера компания будет отвечать за медиастратегию, планирование и закупку рекламы бренда по всему миру.

Тем самым завершилось восьмилетнее сотрудничество Adidas с агентством EssenceMediacom, входящим в WPP. В финальном отборе также участвовали WPP и Publicis Groupe, однако победителем стала Omnicom, которая, как ожидается, передаст проект агентству PHD.

Контракт включает управление медиаактивностью Adidas на всех ключевых рынках, анализ аудитории и оценку эффективности рекламных кампаний. Смена подрядчика происходит на фоне роста маркетинговых расходов компании и подготовки к крупным глобальным кампаниям, связанным с чемпионатом мира по футболу FIFA 2026.

Для Omnicom эта победа укрепляет позиции на рынке: ранее компания также получила крупные заказы от IBM и Dyson, усилив портфель глобальных клиентов.

Юлия Топольская
adidas Omnicom
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