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18+
30.06.2026 в 12:45

IBM назначила Omnicom Media глобальным медиапартнером

Агентство будет отвечать за медиапланирование и закупку рекламы на ключевых международных рынках

IBM назначила Omnicom Media своим глобальным медиа-агентством по итогам международного тендера. С 1 июля компания будет отвечать за медиапланирование и закупку рекламы для IBM в Северной и Южной Америке, регионе EMEA, Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Новое соглашение расширяет сотрудничество сторон, начавшееся в 2025 году с обслуживания IBM в регионе EMEA. По словам компании, Omnicom Media была выбрана благодаря сильной экспертизе в B2B-маркетинге, работе с данными, искусственным интеллектом, автоматизацией и интегрированными медиастратегиями.

В IBM отметили, что агентство продемонстрировало способность эффективно объединять глобальный и локальный подходы, а также создавать кампании, ориентированные на бизнес-результат. В Omnicom, в свою очередь, заявили, что планируют развивать для клиента более гибкую медиаэкосистему, основанную на данных и ИИ.

Назначение стало одной из крупнейших побед Omnicom Media в технологическом секторе. По данным отраслевых СМИ, ежегодный глобальный медиабюджет IBM оценивается примерно в $330 млн, а сам тендер считается одним из самых значимых на мировом рекламном рынке в 2026 году.

Напомним, в апреле Omnicom Group выиграла глобальный медиатендер IBM, опередив в финале Publicis.

Юлия Топольская
IBM Omnicom
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