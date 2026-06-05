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05.06.2026 в 08:00

Ограничения рекламы энергетиков не сказались на продажах

Целевая аудитория напитков — люди среднего возраста

Генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Алла Андреева заявила ТАСС, что введенные с 1 марта 2026 года новые правила рекламы энергетических напитков пока не привели к заметному изменению их продаж.

Согласно новым правилам, безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики, теперь должны рекламироваться с обязательным предупреждением о вреде чрезмерного употребления. Несмотря на дополнительные требования к рекламным материалам, в отрасли пока не фиксируют прямой связи между обновленными правилами и темпами сбыта продукции.

При этом производители рассчитывают, что новые условия не окажут негативного влияния на их продажи. По оценке представителя Союза, индустрия адаптируется к требованиям, и рынок сохраняет стабильность на фоне изменения рекламной политики.

Алла Андреева:

Напомним, что продажа тонизирующих напитков запрещена лицам до 18 лет, и до введения запрета эта категория граждан не являлась значительной в структуре продаж. Основные потребители «энергетиков» — это люди среднего возраста.

Ранее сообщалось, что российский рынок энергетиков впервые за долгое время столкнулся со спадом. В первом квартале 2026 года продажи таких напитков снизились на 7% в натуральном выражении, а объемы производства упали почти на 15%.

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