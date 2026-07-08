Обороты малого и среднего бизнеса в России упали почти на 5%

В первом полугодии 2026 года обороты российского малого и среднего бизнеса в среднем снизились на 4,9% год к году: у индивидуальных предпринимателей — на 6,3%, у юридических лиц — на 2,8%. Число ИП и юрлиц увеличилось на 0,7%, или на 57 444 предприятий, относительно начала года. Количество ИП выросло на 2,4%. Число юрлиц сократилось на 1,9%. Таковы данные «Точка Банка». Отчет есть в распоряжении Sostav.

В ряде отраслей одновременно росло число компаний и медианные обороты.

Образование:

в профессиональном обучении (ОКВЭД 85.30) количество компаний увеличилось с начала года на 0,5%, медианные обороты — на 16,8% год к году;

в детском дополнительном образовании (ОКВЭД 85.41) — рост числа компаний на 1,7%, медианных оборотов — на 4,2%;

в автошколах (ОКВЭД 85.42.1) — рост числа компаний на 2,1%, медианных оборотов — на 14,7%.

Медицина:

специализированная врачебная практика (деятельность врачей-специалистов, проведение медицинских исследований и расшифровка анализов) — рост числа компаний на 3,5%, медианных оборотов — на 15,9%.

прочие медицинские услуги (деятельность медсестер, физиотерапевтов, массажистов, а также медицинских лабораторий и кабинетов) — рост числа предпринимателей на 2,7%, медианных оборотов — на 6,2%.

В финансовом консалтинге и аудите число игроков увеличилось на 3,3%, медианные обороты — на 7,1%, в бухучете — рост компаний на 2,2%, медианных оборотов — на 9,1%.

В сфере производства косметики количество компаний выросло на 2,2%, медианные обороты — на 16,5%, в сфере производства бытовой химии — прирост компаний на 3%, медианных оборотов — на 18,4%.

В сегменте курьерских услуг число компаний выросло на 6,17%, медианные обороты — на 4,01%.

Аналитики «Точка Банка»: Рост в таких разных, на первый взгляд, отраслях объединяет один важный фактор: структурная адаптация экономики. Мы видим, что сейчас выигрывают сегменты, которые либо помогают бизнесу минимизировать риски в усложняющейся регуляторной среде (как бухгалтерия и консалтинг), либо закрывают фундаментальные запросы общества — на здоровье, развитие компетенций и быструю логистику.

Аналитики использовали открытые данные ЕГРИП и ЕГРЮЛ о регистрации и закрытии компаний, а также обезличенные данные клиентов «Точка Банка» по оборотам.