Columbia Sportswear предложила отдать компанию тому, кто докажет, что Земля плоская

Агентство Adam&EveDDB разработало для Columbia Sportswear кампанию "Expedition Impossible". Бренд заявил, что передаст компанию в собственность любому, кто сможет доказать, что Земля плоская.

Кампания приглашает сторонников теории плоской Земли собрать снаряжение для активного отдыха и отправиться на поиски края планеты. Превратив теорию заговора в открытое приглашение к исследованию, Columbia нашла интересный способ продемонстрировать, что ее продукция, как говорится на сайте бренда, создана для любых целей.

Проект вошел в промежуточный рейтинг The Drum World Creative Rankings, объединяющий более тысячи рекламных кампаний этого сезона.