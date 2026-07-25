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25.07.2026 в 13:32

Columbia Sportswear предложила отдать компанию тому, кто докажет, что Земля плоская

Агентство Adam&EveDDB предложило сторонникам плоской Земли отправиться в экспедицию за компанию Columbia

Агентство Adam&EveDDB разработало для Columbia Sportswear кампанию "Expedition Impossible". Бренд заявил, что передаст компанию в собственность любому, кто сможет доказать, что Земля плоская.

Кампания приглашает сторонников теории плоской Земли собрать снаряжение для активного отдыха и отправиться на поиски края планеты. Превратив теорию заговора в открытое приглашение к исследованию, Columbia нашла интересный способ продемонстрировать, что ее продукция, как говорится на сайте бренда, создана для любых целей.

Проект вошел в промежуточный рейтинг The Drum World Creative Rankings, объединяющий более тысячи рекламных кампаний этого сезона.

Креатив рекламная кампания
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