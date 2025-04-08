Интервью с командой JAMI LUP

Группа агентств JAMI LUP представила новый корпоративный сайт, объединяющий возможности и кейсы агентств JAMI, LUP, «Энергия» и VOVA family. Сайт отражает философию бренда — создавать контент, который задает стандарты и помогает брендам быть ближе к аудитории. Редакция Sostav поговорила с представителями агентства и узнала подробности разработки JAMI LUP.

Какие бизнес-цели преследует запуск нового сайта с обновленной айдентикой? Какие KPI вы ставите перед собой?

Сергей Коркин, управляющий партнер JAMI LUP: Сайт для группы агентств — это один из этапов знакомства с новыми клиентами или партнерами, с кандидатами в нашу команду. Мы понимаем, что сайт помогает нам создать образ, в некоторых моментах удивить и доставить удовольствие при взаимодействии. При этом полноценно рассказать про группу и агентства можно лишь в несколько этапов, и сайт — это лишь первое знакомство с нами.

Если говорить про KPI, то это конечно время, проведенное на сайте и его страницах, глубина просмотра, в том числе кейсов и новостей. И, конечно, количество полученных брифов и запросов в формах сайта, откликов на вакансии.

Как вы оцениваете роль сайта в общей маркетинговой стратегии JAMI LUP?

Сергей Коркин, управляющий партнер JAMI LUP: Как и сказали выше, это один из верхних этапов воронки, после которого идет более глубокое знакомство, отправка credentials или знакомство в online/offline формате.

Мы читаем все письма и запросы, приходящие с сайта, в том числе и отклики на вакансии. Не всегда успеваем написать в ответ, но интересные отклики и тем более брифы обязательно берем в работу.

Юлия Белая, PRD JAMI LUP: Добавлю к комментариям Сергея, что сайт JAMI LUP также играет важную роль в PR-стратегии группы, усиливая нашу экспертную позицию и помогая доносить ключевые месседжи до клиентов, партнеров и профессионального сообщества.

Это также удобная точка входа для журналистов и медиа. Здесь собраны все актуальные новости группы, информация о наших направлениях, ключевых проектах и экспертах, что делает процесс взаимодействия со СМИ проще и эффективнее.

Вы упомянули Mediamonks и Goodby Silverstein & Partners как примеры для вдохновения. Какие конкретно элементы их сайтов вы взяли за основу и как адаптировали их под свой бренд?

Сергей Коркин, управляющий партнер JAMI LUP: Мы смотрели на логику подачи контента, игру с блоками сайтов. Также подмечали находки в интерфейсах и интерактивных элементах, верстке и анимации, подаче текстов. Например, у Mediamonks последний релиз сайта уж очень сложный по анимациям, мы вдохновились, но сделали чуть проще. И, конечно, основой для нас была наша айдентика и ее правила, развитие приемов в анимации и интерфейсе.

«Баланс между простотой, динамичностью, wow-эффектом, но при этом понятной логикой» — как вам удалось достичь этого баланса на практике? Можете привести конкретные примеры?

Сергей Коркин, управляющий партнер JAMI LUP: Мы постарались убрать все лишнее, дав пользователям сразу с главной страницы узнать самое важное — на наш взгляд — об агентстве. А внутренние страницы помогают обогатить этот опыт взаимодействия, если пользователь хочет посмотреть несколько кейсов или почитать все новости, например. Wow-фишки в основном в анимации и верстке: например, решение по шоурилу сделано неплохо, при этом минималистично с нашим основным приемом в виде глаз и «моргания». Мы уделили большое внимание созданию плавных переходов между анимацией и сменой блоков, а также между ховерами. Стоит отметить, что ховеры кнопок также «мигают».

Расскажите подробнее о процессе создания сайта. Сколько времени заняла разработка, какие специалисты были вовлечены?

Алексей Матвеев, Art Director JAMI: Самое важное в работе над новым сайтом — понять вектор развития компании. Момент предугадывания и направления группы агентств нельзя недооценивать, ведь именно он задает тон восприятия нас в нашей перспективе развития для клиентов. Работа над визуальной частью уходит на второй план — это тактика, сперва необходимо выстроить стратегию, подумать над смыслами и эмоциями, которые сайт транслирует в момент контакта с пользователем.

Сергей Коркин, управляющий партнер JAMI LUP: Сначала мы прописали основные смыслы, которые хотим донести, и обязательные блоки, которые должны быть на сайте. Мы четко понимали, что нам нужна админка для быстрых обновлений и наполнения сайта без необходимости верстки силами дизайнера/менеджера, написали ТЗ. Далее были скетчи дизайна в фигме, прорисовка главной страницы, формы блоков сайта, интерфейсные находки. Затем прорабатывали внутренние страницы, появилась уже понятная логика, вырисовался UI-кит. После уже работали с дизайном и версткой наполнения, кейсов, новостей, вакансий, стандартизировали блоки, из которых состоит кейс, чтобы это было сравнительно просто положить на админку. Ну и, конечно, рисовали десктоп и мобайл.

А дальше работали с версткой, рисовали примеры приемов, логику моушена анимационных элементов, их скорости и состояний. Затем верстали, тестировали, что-то дорабатывали по багам и логике, внедряли админку, тестировали вновь на коллективе внутри, вносили правки. Далее проверяли тексты, наполняли кейсы и новости, делали SEO-оптимизацию и оптимизацию загрузки, привязывали аналитику и готовились к релизу.

Времени заняло прилично, значительно дольше, чем рассчитывали, так как команда, которая работала над сайтом, кроме верстки, была внутри, и у любимых клиентов и клиентских проектов, на которых они также работают, был приоритет.

Каким образом новый сайт способствует коммуникации с каждым агентством группы (JAMI, LUP, Энергия, VOVA family) и с группой в целом?

Юлия Белая, PRD JAMI LUP: Позволяет посмотреть на кейсы, в которых агентства группы работали совместно, их роли, взаимодействие и результаты работы.

Как на сайте представлены кейсы, выполненные в коллаборации разными агентствами группы? Приведите пример такого кейса и расскажите о результатах

Юлия Долгова, CEO JAMI LUP: Коллаборация агентств внутри группы — это одно из наших важных преимуществ, и на сайте мы уделили внимание таким кейсам: мы подробно рассказываем, какие агентства участвовали в проекте, какие задачи решали и каких результатов удалось достичь.

Когда бренд приходит к нам с комплексным запросом, мы не просто закрываем его отдельными услугами, а подбираем команду из разных агентств JAMI LUP, чтобы предложить эффективное решение. Например, это может быть сочетание спецпроекта, инфлюенс-продвижения и ORM, что позволяет не только создать креативную кампанию, но и усилить её за счет работы с репутацией и диджитал-аналитики.

На сайте такие кейсы представлены с акцентом на синергию: мы показываем не только финальный результат, но и сам процесс — как разные направления дополняли друг друга и приводили проект к успеху. Это помогает клиентам лучше понимать наши возможности и видеть, как комплексный подход работает на их бизнес-задачи.

Фирменный знак «глаза» — довольно необычное решение. Что именно он символизирует и как вы планируете использовать его в дальнейшем?

Юлия Долгова, CEO JAMI LUP: Фирменный знак JAMI LUP — глаза — это символ нашей философии и взгляд на контент как на инструмент, который привлекает, удерживает и вызывает эмоции. В агентстве мы говорим: «Своих мы видим по глазам». Это про интуитивное понимание друг друга, общие ценности и осознанный подход к тому, что и как мы создаем.

Исторически глаза были частью айдентики LUP — агентства, которое работает с инфлюенс-маркетингом. Со временем этот символ органично перетек в общую айдентику JAMI LUP, потому что он идеально отражает суть нашей работы: видеть тренды раньше других, замечать нюансы, глубже понимать аудиторию и ее запросы.

Этот визуальный код стал важной частью бренда, и используем его в коммуникации — от оформления презентаций до брендированных активаций. Он напоминает, что контент — это всегда про внимание, эмоции и умение видеть больше, чем просто картинку на экране.

Сергей Коркин, управляющий партнер JAMI LUP: А еще это «глаза» в наш подход к контентному маркетингу, гуманистический, с фокусом на человека. И здорово, что глаза могут моргать, они быстрые, они могут вообще закрыть картинку и сделать ее черной или открыться на весь экран и показать контент. На самом деле приемов тут масса, мы еще не все придуманное реализовали, оставляем на сладкое.

А для внутренней коммуникации у нас есть наш персонаж, где глаза и буквы логотипа в анимации дают эмоции, эмодзи для чатов и многое другое. Вероятно, со временем наш персонаж, Jester, может появиться и во внешней коммуникации.

Вы упомянули съемку сотрудников на циклораме. Какова ее цель и как она интегрирована в концепцию сайта?

Сергей Коркин, управляющий партнер JAMI LUP: Цель была внутренняя, для нас самих — собрать всю команду в одном съемочном пространстве. Не все студии могут вместить 250+ человек. И дать нужный угол и расстояние для съемки. В итоге мы нашли «самую большую циклораму» в Москве, и внутренняя задача стала внешней коммуникацией. А еще идея была в том, чтобы сделать отъезд камеры от нескольких ключевых человек в кадре до всей команды. Удалось это сделать на сигвее, хотя и было опасно для оператора, ведь едет он назад. Поддерживали, страховали. В шоуриле и на сайте это буквально несколько секунд, но зато какие! Нам нравится результат: удалось показать и себе, и рынку масштаб команды.

Расскажите подробнее о том, как сайт способствует развитию HR-бренда группы агентств

Сергей Коркин, управляющий партнер JAMI LUP: Конечно, способствует тем, что позволяет почитать кейсы и подробности, детали проектов, найти все вакансии агентств группы в одном месте, почувствовать наше отношение к деталям и вкус.

Как вы планируете продвигать новый сайт и привлекать целевую аудиторию?

Юлия Белая, PRD JAMI LUP: Целенаправленно продвигать сайт в рамках отдельной кампании мы не планируем. Однако сам сайт мы активно используем в других наших коммуникациях.

Например, при продвижении вакансий сайт служит точкой, куда кандидаты могут перейти, чтобы узнать больше о нашей компании, культуре и открытых позициях.

Сайт работает как неотъемлемая часть нашей коммуникационной стратегии, позволяя аккуратно интегрировать его в уже существующие процессы и направления.

Как вы видите развитие сайта в контексте развития всей группы агентств JAMI LUP?

Юлия Долгова, CEO JAMI LUP: Развитие сайта будет неотъемлемо связано с развитием всей группы JAMI LUP, и, конечно, мы будем обновлять его с учетом новых направлений и услуг, которые появляются у нас. Одним из ключевых направлений, которое обязательно будет отражено на сайте в ближайшее время, является спортивный маркетинг.

В конце 2024 года мы запустили новое агентство, специализирующееся на спортивном маркетинге, которое работает в тесной связке с другими агентствами группы. В ближайшем будущем мы добавим раздел, посвященный спортивным проектам, где будут представлены кейсы и услуги, которые мы предоставляем в этой области.

Какое ключевое сообщение вы хотите донести до аудитории через новый сайт?

Сергей Коркин, управляющий партнер JAMI LUP: Мы здесь, мы развиваем контентный маркетинг и делаем его интересным для людей, у нас сильная экспертиза и видение, и мы любим делать хорошую работу для классных клиентов и партнеров, вместе с ними и для них, и для рынка в целом.

Алексей Матвеев, Art Director JAMI: Мы усилили наш визуальный стиль, сделав типографику еще крупнее. Это говорит о нашем максимализме (в хорошем смысле) и о стремлениях. Насколько смелый наш сайт, настолько смелые и мы в создании крутого контента.