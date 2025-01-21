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21.01.2025 в 17:00

В 2024 году на российский рынок вышел 61 новый торговый бренд

Показатель сократился на 23% за год

В 2024 году на российский рынок вышел 61 новый бренд, что на 23% меньше, чем годом ранее. Таковы подсчеты аналитиков консалтинговой компании Nikoliers, их публикует ТАСС.

Согласно данным исследования, из общего числа новых игроков 33 бренда были отечественными, а 28 — иностранными. 82% открыли первые точки продаж в Москве, 7% — в Санкт-Петербурге, 11% — в региональных городах.

Среди российских ретейлеров популярными категориями для выхода остаются одежда и обувь, товары для дома, спорттовары и общественное питание. Одним из трендов стала экспансия отечественных фэшн-брендов.

Из зарубежных игроков активнее других в прошлом году на российский рынок выходили бренды из Китая (25%), Италии (14%), Германии (11%), Турции (11%) и Южной Кореи (7%).

«Наиболее привлекательные локации после ушедших международных игроков были заняты в 2023 году, в связи с чем темп выхода на рынок новых брендов в прошлом году снизился. При этом за последние три года в России не было открыто ни одного крупного торгового центра, тогда как именно они являются наиболее предпочтительной площадкой для открытия новых магазинов и расширения сетей», — отметила партнер Nikoliers Анна Никандрова.

По мнению эксперта, реализация крупных проектов, запланированных на 2025 год, может стать дополнительным стимулом для развития как российских, так и международных брендов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Роспатент зарегистрировал 32 новых региональных бренда из 25 субъектов России. Всего в стране насчитывается 366 региональных брендов.

Бренды российский рынок ретейл
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