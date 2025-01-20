В России зарегистрировали 32 новых региональных бренда

В 2024 году Роспатент зарегистрировал 32 новых региональных бренда из 25 субъектов России. Всего в стране насчитывается 366 региональных брендов, пишет ТАСС.

Так, три новых бренда зарегистрировали во Владимирской области («Мстёрская вышивка», «Гороховецкий пряник», «Вольгинский колоколец»), по два — в Крыму («Сакские грязи» и «Холмовская земляника»), Мордовии («Мордовский сидр» и «Мордовская ювелирная елочная игрушка»), Якутии («Якутский хомус» и «Якутские бриллианты»), Ханты-Мансийском автономном округе («Таволжная моченая морошка» и «Сосьвинская сельдь») и Тамбовской области («Рассказовский трикотаж» и «Моршанское пиво»).

Последними в 2024 году в Роспатенте зарегистрировали бренды «Байдарский мед», «Карельская земляника (клубника)», «Мордовская ювелирная елочная игрушка», «Бакчарская жимолость», «Вольгинский колоколец» и «Михайловская кукла-коклюшка».

Ранее Sostav рассказал, как зарегистрировать название бренда, когда все варианты заняты и кончились слова.