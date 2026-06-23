Великобритания обяжет соцсети продвигать только проверенные новости

В Великобритании рассматривают возможность обязать крупные платформы социальных сетей отдавать приоритет проверенным и достоверным новостным источникам в пользовательских лентах и поиске. Об этом сообщает Reuters.

Инициатива обсуждается в рамках более широкой реформы регулирования медиа. Министерство культуры страны предлагает, чтобы такие платформы, как Meta (*признана экстремистко и запрещена в РФ), Alphabet Inc. (включая YouTube) и TikTok, могли активнее продвигать контент от общественных и проверенных СМИ.

Власти объясняют возможные изменения ростом влияния соцсетей как основного источника новостей. По данным регулятора Ofcom, большинство взрослых в Великобритании и около 75% молодых людей 16−24 лет получают новости именно из соцсетей. При этом фиксируется распространение дезинформации в интернете.

Министр культуры Лиза Нэнди заявила, что важно обеспечить более заметное присутствие надежных источников информации, особенно в условиях кризисов и роста фейковых новостей. В правительстве считают, что это поможет укрепить доверие к новостям и поддержать общественные СМИ.

При этом инициатива может встретить сопротивление со стороны технологических компаний. Платформы традиционно выступают против вмешательства в алгоритмы ранжирования, считая, что это может ограничить выбор пользователей и создать неравные условия для разных авторов контента.

Ранее Британское Управление по конкуренции и рынкам обязало Google предоставить новостным изданиям и другим сайтам возможность запрещать использование своих материалов в поисковых функциях на базе искусственного интеллекта. Решение принято после жалоб издателей на падение посещаемости и рекламных доходов из-за AI-сводок, которые отображаются в результатах поиска.