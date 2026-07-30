Никита Прибыловский возглавил Telega.in

Компания Telega.in, разработавшая платформу для автоматизации рекламы в Telegram и «Максе», объявила о назначении Никиты Прибыловского на пост гендиректора. Топ-менеджер будет отвечать за стратегическое развитие компании, масштабирование бизнеса и запуск новых продуктов для рекламодателей и авторов каналов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Telega.in.

Никита Прибыловский обладает более чем 10-летним опытом работы в рекламной индустрии. С 2022 года он возглавлял агентство SA Media, а в середине 2025 года стал директором по развитию группы компаний SA Media.

Никита Прибыловский, гендиректор Telega.in: Telega.in уже является крупнейшей платформой для размещения посевов в Telegram и «Максе». Мы планируем не только укреплять лидерство в текущих направлениях, но и расширять возможности нашей платформы для клиентов и авторов как с точки зрения доступного инвентаря, так и за счет новых продуктовых решений. Рекламы станет больше, планировать ее станет проще, эффективность вырастет, а все сопутствующие процессы станут еще более быстрыми и автоматизированными.

В первом полугодии 2026 года Telega.in увеличила объем отгрузки (GMV) на 27% год к году. В мае-июне рост объема отгрузки составил 36% в годовом выражении. Компания автоматизировала размещения на платформе «Макс», продолжает расширять рекламный инвентарь и планирует запустить новые направления размещений на различных площадках.