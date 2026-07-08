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18+
08.07.2026 в 12:30

Netflix, Disney и YouTube вступают в борьбу за самый дорогой аукцион спортивных трансляций

Стриминговые гиганты поборются за права на показ чемпионатов мира по футболу 2030 и 2034 годов

Крупнейшие стриминговые платформы готовятся к одному из самых дорогих аукционов в истории спортивного вещания. Так, Netflix, Disney и YouTube намерены побороться за права на трансляцию чемпионатов мира по футболу FIFA 2030 и 2034 годов в США. К торгам также могут присоединиться Amazon и Apple.

Ожидается, что FIFA впервые объединит права на англоязычные и испаноязычные трансляции обоих турниров в единый пакет. По оценкам участников рынка, его стоимость может составить от $1,5 млрд до $2 млрд.

Переговоры с потенциальными покупателями могут начаться уже в ближайшие три месяца. Если прогнозы оправдаются, аукцион станет одним из крупнейших на мировом рынке спортивных медиаправ.

По данным TAM Sports, в первых 62 матчах ЧМ-2026 объем рекламы на линейном ТВ оказался на 14% ниже, чем на ЧМ-2022. При этом Connected TV, наоборот, усилил позиции.

Юлия Топольская
YouTube Netflix Disney
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