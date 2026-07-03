Объем рекламы ЧМ- 2026 на ТВ сократился на 14%

В первых 62 матчах ЧМ-2026 объем рекламы на линейном ТВ оказался на 14% ниже, чем на ЧМ-2022. При этом Connected TV, наоборот, усилил позиции. Такие данные содержатся в отчете TAM Sports.

Исследование показало, что линейное телевидение по-прежнему зависит от ограниченного числа категорий и рекламодателей. На CTV набор брендов, категорий и рекламодателей был заметно шире.

Снижение объема рекламы на линейном ТВ аналитики частично связывают с разницей во времени между Индией и США, которая в 2026 году была значительно больше, чем во время ЧМ-2022 в Катаре. В анализе учитывались только рекламные ролики, показанные в прямых трансляциях матчей, без учета предматчевых, послематчевых и промо-материалов.

В целом отчет показывает, что во время крупных спортивных турниров рекламные стратегии для эфирного ТВ и CTV все сильнее расходятся. Линейное ТВ остается более концентрированным, а CTV привлекает более широкий круг категорий, брендов и рекламодателей.