Netflix делает ставку на короткие видео

Netflix заключил лицензионные соглашения с рядом крупных медиакомпаний. Благодаря этому на платформе появятся короткие видеоролики от популярных брендов изданий — Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone, Bon Appétit, People, Variety и других.

Запуск нового раздела намечен на август. Пользователям предложат ролики продолжительностью от двух до 20 минут. Это будут интервью со знаменитостями, развлекательные шоу, лайфстайл-контент, новости и образовательные программы.

Решение стало частью стратегии Netflix по борьбе за внимание аудитории.Недавнее исследование Bloomberg показало, что зрители все чаще не доходят до второго сезона сериалов. Это говорит о том, что традиционная модель Netflix, основанная на длительном вовлечении и просмотре контента «запоем», постепенно уступает новым привычкам аудитории, сформированным платформами с короткими видеоформатами.

По мере роста популярности YouTube и TikTok стриминговый сервис экспериментирует с новыми форматами.

Недавно компания запустила вертикальную ленту видео по аналогии с TikTok, а также активно развивает игры, подкасты и прямые трансляции.