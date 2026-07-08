Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.07.2026 в 14:40

Netflix делает ставку на короткие видео

Сервис добавит контент Vogue, Vanity Fair и BuzzFeed

Netflix заключил лицензионные соглашения с рядом крупных медиакомпаний. Благодаря этому на платформе появятся короткие видеоролики от популярных брендов изданий — Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone, Bon Appétit, People, Variety и других.

Запуск нового раздела намечен на август. Пользователям предложат ролики продолжительностью от двух до 20 минут. Это будут интервью со знаменитостями, развлекательные шоу, лайфстайл-контент, новости и образовательные программы.

Решение стало частью стратегии Netflix по борьбе за внимание аудитории.Недавнее исследование Bloomberg показало, что зрители все чаще не доходят до второго сезона сериалов. Это говорит о том, что традиционная модель Netflix, основанная на длительном вовлечении и просмотре контента «запоем», постепенно уступает новым привычкам аудитории, сформированным платформами с короткими видеоформатами.

По мере роста популярности YouTube и TikTok стриминговый сервис экспериментирует с новыми форматами.

Недавно компания запустила вертикальную ленту видео по аналогии с TikTok, а также активно развивает игры, подкасты и прямые трансляции.

Юлия Топольская
Netflix
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.