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05.06.2026 в 09:50

Netflix выходит на рынок интерактивных игр с выпуском специальной версии FIFA

Релиз приурочен к ЧМ-2026

Netflix запускает интерактивную футбольную игру FIFA World Cup, приуроченную к ЧМ‑2026. Игра выйдет эксклюзивно в Netflix Games 11 июня и включена в подписку. Для игры нужен только телевизор и смартфон в роли контроллера.

Релиз будет доступен в рамках существующей подписки без дополнительных покупок. Одновременно в локальном режиме могут играть до четырех человек. Контент позволит воссоздавать реальные матчи или придумывать собственные сценарии по ходу соревнования.

Netflix называет эту версию «Launch Edition» и планирует развивать игру после старта, добавляя новые функции и контент. Кроме того, компания рассматривает проект как начало более масштабной серии интерактивных спортивных игр, прицеливаясь на широкую аудиторию зрителей и любителей видеоигр.

Напомним, сервис впервые открыл доступ к своим видеоиграм на телевизорах в конце прошлого года. Среди первых доступных проектов — Boggle Party и Lego Party, которые позволяют пользователям играть вместе, выводя процесс на большой экран.

Юлия Топольская
Netflix ЧМ-2026
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