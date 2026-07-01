Nestlé полностью откажется от искусственных пищевых красителей к концу 2026 года

Компания Nestlé объявила, что к концу 2026 года полностью исключит искусственные пищевые красители из всей своей продукции по всему миру. Таким образом производитель станет первой крупной пищевой компанией, установившей глобальный срок отказа от синтетических красителей, сообщает Reuters.

Решение стало частью стратегии по выпуску продуктов с «чистой этикеткой» и отражает растущий спрос потребителей на более натуральный состав и прозрачную информацию об ингредиентах. Ранее Nestlé уже отказалась от искусственных красителей в продукции, продаваемой в США.

В компании отмечают, что переход потребовал нескольких лет исследований для поиска натуральных аналогов, способных обеспечить нужный цвет, сохранить качество продукции и соответствовать требованиям массового производства. Инициатива также соответствует общей тенденции в пищевой индустрии, где производители все чаще пересматривают рецептуры, сокращая использование искусственных добавок.

В прошлом году Nestlé была названа самым дорогим брендом продуктов питания в мире. Компания занимает первое место в этом рейтинге с 2015 года. Стоимость бренда в 2025 году составила $19,9 млрд.