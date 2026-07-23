Названы самые популярные мемы у россиян

Во втором квартале 2026 года самым популярным мемом в Рунете стал воздухан (число упоминаний мема о человеке, который много говорит, но ничего не делает, достигло 367,6 тыс.). На втором месте — черемша (вымышленное существо с телом кролика и головой льва, 331 тыс. упоминаний), на третьем — бурмалда (что-то бессмысленное, нелепое или абсурдное, 228 тыс. упоминаний). Рейтинг представила компания Brand Analytics.

Далее в списке самых популярных мемов следуют котость (очень толстая версия кота блогера Юрия Янива, созданная с помощью нейросети, 128,8 тыс. упоминаний), «Да ты шуешь!» (выражение насмешки, недоверия, удивления или шока, 74,8 тыс. упоминаний) и пухосос (вымышленная синяя машина, всасывающая тополиный пух, 44,1 тыс. упоминаний).

Также в список попали Боня-оппозиционер (32,9 тыс. упоминаний), Антон Чигур никого не убивал (29 тыс.), гора Эверест на фоне меня (28,7 тыс.), «Седая ночь» в исполнении Канье (26 тыс.), плаксик (20 тыс.), брдыщ (17,2 тыс.), «Вы никогда не увидите меня в бою» (14,7 тыс.), как у Уиллема Дефо (11,1 тыс.), быть Эрлингом Холандом (6,6 тыс.), мышь позора (6,1 тыс.), 7×7=49 (4,9 тыс.), сок «Любимый» (4,3 тыс.), тортик «Санчо Панчо» (2,2 тыс.), межбоковые зеркала (1,8 тыс.).