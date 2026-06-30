Названы главные барьеры в продвижении личных брендов руководителей

Большинство опрошенных российских топ-менеджеров считают, что личный бренд руководителя оказывает значительное влияние на репутацию компании. Так, 74% респондентов уверены, что имидж первого лица существенно влияет на имидж организации, 23% — что скорее влияет. 3% говорят, что личный бренд не оказывает никакого влияния на бизнес-репутацию. Таковы данные совместного исследования Ассоциации менеджеров и АКОС. Отчет есть в распоряжении Sostav.

В 68% компаний ответственность за формирование и продвижение имиджа руководителя лежит на самих гендиректорах и топ-менеджерах, в 48% — на внутренних PR-командах, в 19% — на внешних PR-агентствах, советниках и консультантах. 13% сообщили, что такие практики в их организациях не ведутся.

Бренд топ-менеджера напрямую влияет на доверие клиентов и партнеров к компании и ее продуктам (так считают 90% опрошенных), рост узнаваемости организации (74%), продвижение корпоративной экспертизы (65%), укрепление бренда работодателя (61%), эффективное донесение до аудитории корпоративных ценностей и ключевых сообщений компании (55%).

Наиболее эффективные каналы формирования репутации первого лица компании: публичные выступления на форумах и конференциях (94%), публикации в деловых СМИ (87%), участие в профессиональных рейтингах и премиях (65%), соцсети (48%), аудио- и видеоподкасты (29%).

Ключевые составляющие сильного личного бренда топ-менеджера: экспертность и профессионализм (84%), лидерские качества и харизма (77%), развитые коммуникационные навыки (75%). Медийность и узнаваемость отметили по 22% опрошенных.

Вячеслав Евсеев, директор Ассоциации менеджеров: Результаты исследования показывают, что личный бренд руководителя перестал быть исключительно коммуникационным инструментом и становится важным нематериальным активом бизнеса, влияющим на доверие со стороны клиентов, партнеров и сотрудников. В ближайшие годы конкурентное преимущество получат компании, которые смогут системно интегрировать репутационный капитал руководителей в свою бизнес-стратегию.

В числе причин, способных привести к потере доверия аудитории к бренду руководителя: демонстративный «успешный успех» и чрезмерная самореклама (71%), несоответствие публичного образа реальной деятельности (68%), поверхностная экспертиза (61%).

Андрей Лапшов, председатель АКОС: Исследование показывает важный разрыв: 74% респондентов считают, что имидж первого лица существенно влияет на имидж компании, но в 68% случаев ответственность за формирование личного бренда остается на самих руководителях. При этом среди барьеров бизнес называет нехватку времени, отсутствие коммуникационной стратегии и недостаток профессиональной PR-поддержки. Для коммуникационной отрасли это прямой сигнал: личный бренд руководителя должен быть не набором разрозненных публичных активностей, а системной работой с экспертизой, репутацией и доверием.

Главные барьеры для развития личного бренда руководителя: непонимание ценности личного бренда (74%), нехватка времени у первых лиц (71%), отсутствие коммуникационной стратегии (48%), недостаток профессиональной PR-поддержки (45%), страх публичности и критики (43%), репутационные и другие риски (38%), недостаточный бюджет на продвижение (19%).

Участники исследования считают, что роль личного бренда руководителя в ближайшие годы останется как минимум такой же значимой (39%), а для многих компаний станет обязательным элементом эффективного лидерства и конкурентоспособности (29%). Еще 6% говорят, что интерес к продвижению персонального бренда лидера снизится. 26% уверены, что роль личного бренда руководителя усилится.

В опросе участвовали высшие руководители и директора функциональных подразделений из более чем 300 российских организаций, представляющих крупный и средний бизнес, а также руководители PR, коммуникационных и рекламных агентств.