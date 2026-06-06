Нативная реклама становится одним из главных драйверов рекламного рынка

Мировой рынок нативной рекламы к 2033 году достигнет $348 млрд против $105 млрд в 2024-м. Такие данные озвучили во время отраслевой сессии «Коммерсанта» на ПМЭФ-2026.

По оценкам экспертов, сегмент развивается в русле глобального тренда, демонстрируя среднегодовые темпы роста около 13%. Одним из главных драйверов рынка называют рекламную перегрузку аудитории. Несмотря на то что объем интернет-рекламы в целом вырос на 28% год к году, традиционные баннеры и прямые рекламные сообщения постепенно теряют эффективность из-за феномена рекламной слепоты — пользователи все чаще игнорируют подобный контент.

На этом фоне бренды увеличивают инвестиции в нативные форматы, которые органично встраиваются в контент и воспринимаются аудиторией менее навязчиво. Такой подход позволяет компаниям выстраивать более естественную коммуникацию с потребителями и укреплять доверие к своим продуктам.

Согласно данным исследования российского рынка, 44% респондентов положительно относятся к нативной рекламе, если она соответствует тематике площадки, на которой размещается.

Ранее Ассоциация развития интерактивной рекламы сообщила, что объем рынка инфлюенс-маркетинга в России вырос на 20% и достиг 57 млрд руб. Эксперты связывают динамику с развитием социальных платформ, Telegram-каналов и авторских медиа, где нативные интеграции остаются одним из наиболее востребованных рекламных инструментов.