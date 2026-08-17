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17.08.2026 в 14:55

«Чижик» запустил новую рекламную кампанию со звездами ТНТ

Ретейлер сделал отправной точкой коммуникации реальные вопросы аудитории

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Сеть дискаунтеров «Чижик» запустила новую рекламную кампанию на телевидении и в диджитал, героями которой стали звезды ТНТ. Кампания включает шесть ТВ-роликов и один OLV-ролик. Каждый из них работает с несколькими сомнениями покупателей: в зависимости от истории на первый план выходят цена, качество, доверие к собственным брендам, выбор или восприятие формата дискаунтера.

Ретейлер делает отправной точкой коммуникации реальные вопросы потребителей. Через юмор, узнаваемые жизненные ситуации и привычную для разных аудиторий стилистику амбассадоры «Чижика» показывают преимущества бренда.

Герои для рекламной кампании были выбраны на основе исследований целевой аудитории. Кукояки, Бабичи, Саша и Таня хорошо показали себя в предыдущих кампаниях «Чижика» и помогли повысить узнаваемость бренда. В новой кампании они возвращаются как фанаты бренда. Пул амбассадоров расширяется. Марина Федункив обращается к более взрослой аудитории, к Саше и Тане присоединяются герои их телевизионной вселенной — Мария Кожевникова в роли Аллочки и Станислав Ярушин в роли Антона Мартынова.

Саша и Таня показывают выгоду через юмор и узнаваемую стилистику ситкома. Марина Федункив помогает говорить о качестве продуктов и доверии к собственным торговым маркам. Аня Покров и Бабич обращаются к молодой диджитал-аудитории. Кукояки переводят рациональные аргументы бренда на язык знакомых семейных ситуаций.

Александра Калюкина, директор по маркетингу «Чижика»:

Мы решили не убеждать аудиторию с позиции бренда, а сначала дать слово ее сомнениям. Когда человек узнает в герое ролика самого себя, разговор становится честнее. А юмор и знакомые лица помогают показать, что выгода и качество не требуют длинных объяснений.

Вил Гарамов, групп-хэд креативной команды Mosaic:

Все просто -- скептики живут в каждом из нас. Поэтому мы решили ответить на давно назревшие вопросы про «Чижик» через простые жизненные ситуации и юмор. А для разных аудиторий написали сценарии с близкими им амбассадорами: расширили вселенную «Саши Тани», решили школьные задачки, сняли клип для Артура Бабича и Ани Покров. И очень органично ввели Марину Федункив, которая добавила роликам особенно яркого юмора.

Состав творческой группы

«Чижик» (клиент):

Директор по маркетингу: Александра Калюкина
Руководитель направления маркетинговых коммуникаций: Наталья Величкина
Руководитель направления продвижения, концепции формата и операционного маркетинга: Елизавета Комарова
Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Елизавета Ланда
Медиаменеджер: Наталья Цургаева
Менеджер по сопровождению маркетинговых коммуникаций: Раиля Каримова
Менеджер по дизайну и стандартам корпоративного стиля: Александра Селина

MOSAIC (креативное агентство):

Групп-хэд креативной команды: Вил Гарамов
Креаторы: Сергей Малофеев и Анастасия Иванова
Аккаунт-директор: Полина Кошечкина
Аккаунт групп-хэд: Чи Очиров
Старший аккаунт-менеджер: Полина Абрамова

Mosaic Production (продакшен)

Режиссер и оператор-постановщик: Марат Адельшин
Второй режиссер: Владимир Поповиченко
Продюсеры: Анастасия Балайкина и Ольга Горелик
Художники-постановщики: Елена Чебурашкина и Дмитрий Астафьев
Художник по костюмам: Сашель Коко
Фотограф: Гоша Ин
Режиссер монтажа: Никита Склокин

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