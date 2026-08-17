G8 и AVE Studio представили тизер фестиваля в формате опенинга несуществующего аниме

Команда AVE Studio создала тизер юбилейного фестиваля G8 2026 в формате опенинга к аниме, которого не существует. Для ролика разработали собственный мир, персонажей и сюжет, а визуальный язык фестиваля объединили с эстетикой японской анимации

Откуда взялась идея

Отправной точкой стала культура аниме, где практически каждый новый тайтл получает собственный опенинг, а в некоторых сериалах он меняется от сезона к сезону или даже от одной сюжетной арки к другой.

Команда AVE Studio: Нас всегда вдохновляла эта культура, и мы подумали: что может быть лучше, чем сделать для фестиваля настоящий опенинг к несуществующему аниме? Собственно, это и стало отправной точкой всего проекта.

При этом визуальный язык проекта команда не создавала с нуля. У G8 уже существовал собственный дизайн — креофудкорт: яркий и контрастный, с сочетанием разных стилей, фактур и графики.

Команда AVE Studio: Этот язык очень хорошо подходит нашей идее с аниме-опенингом. Поэтому решили не просто использовать отдельные элементы существующего дизайна, а попробовать представить, как выглядел бы мир аниме, если бы он существовал внутри визуальной вселенной G8

Сначала придумали аниме

Чтобы создать опенинг, команде сначала пришлось придумать сериал, которого на самом деле нет. AVE Studio разработали лор и сценарий мира: его правила, главного героя, персонажей, антагониста и конфликт, вокруг которого строится история.

Постепенно появился примерный синопсис первого сезона. Только после этого команда перешла к созданию самого опенинга.

Команда AVE Studio: Для нас было важно, чтобы это был не просто набор красивых аниме-кадров. Он должен создавать ощущение, что за ним действительно существует история, и передавать вайб, персонажей, конфликт и настроение

От раскадровки до 3D

Производство начали классическим способом: с концептов, зарисовок, поиска персонажей и раскадровки. Будущий опенинг покадрово разложили по композиции, крупностям, движению камеры и ритму.

На основе раскадровки собрали аниматик — черновую версию ролика, которая позволила заранее проверить монтаж и структуру будущего видео.

Параллельно команда занималась character development: искала силуэты, лица, пропорции, одежду и характер персонажей. Основных героев предварительно скульптили в ZBrush, после чего модели проходили техническую подготовку.

В производстве использовали ZBrush, Maya, Houdini, Substance и Unreal Engine. При этом задача заключалась не в том, чтобы подчеркнуть 3D-технологичность ролика, а в том, чтобы сохранить визуальный язык аниме.

Движение персонажей также старались сделать менее реалистичным: использовали выразительные позы и силуэты, динамику и намеренное нарушение физической правдоподобности ради композиции кадра.

Айдентика G8 внутри аниме-мира

Стилистически изображение должно было быть ближе к 2D и современной японской анимации, но при этом сохранять кинематографичность камеры, композиции, света и постановки.

Для процедурных задач и симуляций использовали Houdini. Unreal Engine стал основным инструментом сборки сцен: в нем объединяли персонажей и окружение, выстраивали локации, настраивали камеры, свет, материалы и атмосферу.

В основу визуального решения легла айдентика G8. Команда перенесла в аниме-мир ее графику, контрасты и фактуры: цвета сделали ярче, реалистичную фактуру сократили, а текстуры стилизовали под рисунок.

Команда AVE Studio: Хотелось избежать ощущения стандартного реалистичного CGI. Поэтому часть решений, которые технически можно было сделать сложнее и реалистичнее, мы сознательно упрощали. В итоге дизайн G8 задавал нам цвет, графику и визуальную энергию, а культура аниме определяла то, как этот язык существует внутри персонажей, окружения и движения

Айдентику учитывали уже на этапе построения кадров. UI/UX, типографика и графические элементы стали частью композиции и движения, а не отдельным слоем поверх готового видео.

Свой саундтрек

Для вымышленного аниме команда также написала оригинальную композицию. При создании музыки AVE Studio ориентировались на яркую и эмоциональную японскую рок-музыку, характерную для аниме-опенингов.

Виталий Молоканов, автор музыки: У нас была задача — чтобы музыка сразу давала энергию и ощущение начала большого приключения

Музыку и изображение создавали параллельно: движения, смены кадров, появление персонажей и графические акценты синхронизировали с музыкальной структурой.

В результате тизер стал опенингом к истории, которую команда придумала целиком, хотя самого сериала никогда не существовало.