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07.06.2026 в 12:06

На ПМЭФ обсудили личный бренд и новую экономику внимания

Эксперты медиа, диджитал-индустрии и бизнеса поговорили о трансформации продвижения брендов

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6 июня в рамках ПМЭФ прошла сессия «Внимание как актив: новая экономика продвижения». Модератором дискуссии выступила медиаменеджер и генеральный директор «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Алина Зиннатуллина. «Газпром-Медиа Холдинг» — генеральный медиапартнер ПМЭФ-2026.

Алина Зиннатуллина, медиаменеджер и генеральный директор «Инсайт Люди»:

Сегодня мы убедились в том, что внимание становится новой валютой рекламного рынка, а интернет по-прежнему остается пространством возможностей для бизнеса любого масштаба. Но при этом, чем больше платформ, форматов, трендов и инфлюенсеров появляется в диджитал-среде, тем сложнее выбирать подходящие рекламные инструменты. Кто знает, может следующим этапом развития рынка станет появление новой диджитал-экосистемы, которая поможет малому и среднему бизнесу.

Участниками сессии стали представители медиа, диджитал и модной индустрии, а также крупного бизнеса и рекламного рынка. Председатель правления селлера «Диджитал Альянс» Александр Захаров рассказал о том, как за последние годы изменились запросы рекламодателей и про барьеры для малого и среднего бизнеса. Главный редактор «Афиша Daily» Александра Садыкова-Левина обратила внимание на ключевые тренды медиапотребления.

О роли эмоциональной связи между брендом и потребителем высказалась директор ZARINA Анна Мазурик. Она отметила диджитал-инструменты, которые бренд использует для взаимодействия с аудиторией и формирования лояльности, а также как сохранить ДНК своего бренда. В свою очередь певица, основательница собственного женского клуба MIA WOMEN CLUB и приложения на основе искусственного интеллекта MIA Миа Бойка затронула вопрос о роли личного бренда в предпринимательстве, рассуждая о том, достаточно ли одной медийности для построения успешного бизнеса.

В ходе дискуссии спикеры также затронули тему сотрудничества с малым и средним бизнесом. Журналист и издатель газеты Fashion Paper Мадонна Мур затронула тему специфики работы с такими компаниями, а директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон рассказал о различиях в запросах малого, среднего и крупного бизнеса к диджитал-рекламе. Директор дирекции Digital-коммуникаций и специальных проектов операторов сотовой связи МегаФон и Yota Нарине Азарян раскрыла подходы, какая трансформация влияет на трансляцию и продвижение брендов на примере «МегаФон» и Yota.

На ПМЭФ обсудили личный бренд и новую экономику внимания На ПМЭФ обсудили личный бренд и новую экономику внимания На ПМЭФ обсудили личный бренд и новую экономику внимания
ПМЭФ-2026
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