Москва заняла первое место в топ-10 главных деловых городов России

Представлен рейтинг городов России для проведения деловых мероприятий. На первом месте в списке Москва, на втором — Московская область (несмотря на то, что это регион, а не город, организаторы включили его в список). Третью строчку занимает Санкт-Петербург. Таковы данные компании «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Далее в рейтинге следуют Краснодар, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. Замыкают десятку Сочи, Новосибирск и Самара.

«КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ» проанализировала 18,7 тыс. мероприятий, которые провела с 2021 года по первый квартал 2026 года в 300 городах страны, а также большой массив данных из открытых источников.

В исследование вошли крупнейшие города и их агломерации с населением более 500 тыс. человек. Также в список были включены Сочи, Калининград и Московская область.

Аналитики оценивали город по пяти ключевым параметрам: сколько деловых мероприятий проходит в городе и в каких форматах, сколько участников они собирают, насколько развита инфраструктура для мероприятий и удобна ли логистика до города.

Москва — лидер рейтинга и самый универсальный город для мероприятий любого масштаба. Однако организация мероприятия в столице обойдется на 20−30% дороже, чем в регионах, из-за более высокой цены на площадки, услуги подрядчиков, еду, техническое оснащение и логистику.

Московская область, занявшая второе место, позволяет совместить деловую программу для большой группы с отдыхом. В регионе развита инфраструктура загородных отелей с конференц-возможностями, а столичные аэропорты упрощают логистику.

Санкт-Петербург, расположившийся на третьей строчке, специализируется на небольших имиджевых мероприятиях с количеством участников до 300 человек благодаря обилию исторических площадок, но для событий на 500+ человек в городе мало подходящих объектов.

Краснодар занял четвертое место и стал точкой притяжения для бизнеса Южного федерального округа. Преимуществом города стала инфраструктура после Чемпионата мира по футболу 2018 года и парк «Краснодар» (парк Галицкого), а ограничением — сбои в работе аэропорта.

Екатеринбург, находящийся на пятой строчке, показывает пример грамотного продвижения города на рынке делового туризма: местное конгресс-бюро регулярно проводит ознакомительные туры для организаторов событий. Город работает над продвижением MICE-направлений, развивает инфраструктуру и привлекает уральский бизнес, федеральные и международные проекты.

В Казани, расположившейся в рейтинге на шестом месте, проходят крупные международные и федеральные проекты, поэтому подрядчики и площадки, привыкшие работать с государственными проектами и высоким спросом, не всегда заинтересованы в бизнес-заказчиках, поскольку уже имеют стабильную загрузку. Заказчикам из коммерческого сектора непросто конкурировать за MICE-ресурсы с госзаказчиками.

Нижний Новгород разместился на седьмой позиции. Город обновил общественные пространства к 800-летию, а сейчас продвигает себя через образ «столицы закатов» и первой «Молодежной столицы». Туристу здесь будет интересно, но для крупных деловых мероприятий Нижнему Новгороду пока не хватает качественных площадок, гостиниц и подрядчиков.

Олимпийское наследие и инфраструктура несколько лет поддерживали рост популярности Сочи, находящегося на восьмом месте. Однако город прежде всего курорт, поэтому мероприятия здесь стоят дороже, а в летний и зимний туристические сезоны отели делают ставку на массового туриста. Кроме того, из-за ограничений в работе аэропорта город стал проседать как MICE-направление за последние несколько лет.

Новосибирск занял девятое место благодаря роли транспортного хаба, куда съезжается бизнес из Сибири и Дальнего Востока. При этом городу остро не хватает площадок и отелей для крупных групп.

Самара, которая разместилась на десятой позиции, стала точкой притяжения регионального приволжского бизнеса из-за системного перегруза площадок и повышения цен в Казани и Нижнем Новгороде. Плюсом города является инфраструктура после Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Елена Боровая, гендиректор «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Москва ожидаемо подтвердила статус главного делового центра России, Санкт-Петербург — ключевого культурного игрока, а Казань — лидера макрорегиональной деловой жизни. При этом рейтинг справедливо вывел города, которые многими не отмечаются в экспертной деловой среде: Краснодар — как центр для южного бизнеса, Екатеринбург — как пример грамотного продвижения города для деловых мероприятий, Новосибирск — как транспортный хаб Сибири, Московская область — как центр для загородного туризма, Самара — как альтернатива в Поволжье. А также подчеркнул города, где бизнесу будет непросто реализовать свои планы: в Казани — из-за госзаказчиков, в Нижнем Новгороде — из-за отсутствия площадок, в Сочи — из-за массового туризма.

Во вторую десятку главных деловых городов России вошли Уфа, Красноярск, Калининград, Омск, Пермь, Владивосток, Челябинск, Иркутск, Новокузнецк и Ростов-на-Дону. В третьей десятке: Тюмень, Волгоград, Хабаровск, Воронеж, Барнаул, Ульяновск, Саратов, Ставрополь, Оренбург и Томск.