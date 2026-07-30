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30.07.2026 в 09:30

Мошенники с помощью ИИ подделывают рекламные рассылки крупных компаний

Россиян предупредили о новой схеме кражи персональных данных

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для имитации рекламных писем от крупных компаний, с помощью которых пытаются получить персональные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, нейросети позволяют злоумышленникам имитировать стиль известных компаний и создавать персонализированные сообщения, которые выглядят «очень естественно».

В таких рассылках пользователям предлагают отказаться от рекламы или пожаловаться на спам, перейдя по ссылке. На открывшейся странице просят подтвердить личные данные, включая ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, а иногда — паспортные и банковские данные, которые затем попадают к мошенникам.

Щербаченко рекомендовал не переходить по ссылкам из подозрительных писем, не вводить персональные данные на неизвестных сайтах и всегда проверять адрес отправителя перед любыми действиями.

По подсчетам InfoWatch, за период с 2023-го по 2025 год хакеры и мошенники похитили в России более 4,5 млрд записей персональных данных. Объем утечек в мире за тот же период достиг 101,5 млрд записей.

Мошенники рекламные рассылки киберпреступники
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