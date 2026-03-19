Хакеры и мошенники украли более 4,5 млрд записей персональных данных россиян за три года

За период с 2023-го по 2025 год хакеры и мошенники похитили в России более 4,5 млрд записей персональных данных. Объем утечек в мире за тот же период достиг 101,5 млрд записей, следует из оценки аналитической компании InfoWatch. Ее приводит РИА «Новости».

Несмотря на значительные абсолютные показатели, эксперты отмечают снижение числа скомпрометированных данных. В 2025 году объем выявленных утечек оказался примерно вдвое ниже уровня 2023 года. Доля России в мировом объеме утекшей информации при этом остается стабильно низкой — 3%, 6% и 5% за три года с 2023-го.

Аналитики InfoWatch говорят о формировании новой реальности на рынке информационной безопасности. Если в 2010-е годы ежегодные потери измерялись миллиардами записей, то в 2020-е счет идет уже на десятки миллиардов.

При этом количество зарегистрированных утечек планомерно снижается. За три года в мире было зафиксировано около 27,5 тыс. инцидентов, при этом их число сократилось более чем вдвое — с более 12 тыс. в 2023 году до порядка 6 тыс. в 2025 году.

На фоне глобального спада доля России в общем числе утечек выросла до 12% в 2025 году против 7−9% годом ранее. Однако эксперты связывают этот рост прежде всего с сокращением числа инцидентов в мире: в абсолютных значениях в РФ в 2025 году было зафиксировано 739 утечек, а за последние шесть лет — 4 179 случаев.

По итогам 2025 года аналитики Threat Intelligence компании F6 зафиксировали 250 новых публичных утечек баз данных компаний России и СНГ, из которых 230 пришлись на российские организации. В 2024 году в регионе было выявлено 455 подобных случаев. При этом совокупный объем утекших данных российских пользователей за год вырос в 1,5 раза — до 767 млн строк против 457 млн годом ранее.