Мнение рынка: перспективы YouTube в России

Вопрос ограничения работы мирового видеохостинга активно обсуждается в России с середины лета 2024 года. Sostav узнал у представителей агентств, как они оценивают изменения ландшафта диджитал-маркетинга и реализацию каких сценариев считают наиболее вероятной в случае отключения YouTube.

Насколько верными оказались прогнозы насчет роста рекламного рынка за первое полугодие 2024? Затраты на рекламу продолжат расти?

Виталий Телепов, CEO Interpool : Думаю, что рекламные бюджеты по-прежнему будут расти — это естественное развитие рынка, и я не вижу причин для каких-то глобальных изменений по этому вопросу. Последние пару лет диджитал-рынок в России находится в состоянии перманентной адаптации к меняющимся условиям и все равно продолжает расти. Основной рост приходился на перфоманс-инструменты, и рекламодатели больше вкладывались в них, но мы видим, как внимание стабильно перетекает на медийную рекламу. Все больше рекламодателей говорят о необходимости усиления бренда, в том числе и для повышения результативности от перфоманс.

Как изменится ландшафт диджитал-маркетинга в целом?

Пространство диджитал-маркетинга стремительно меняется с весны 2022 года, а наиболее острые изменения произошли после ухода ряда запрещенных в России соцсетей, подчеркнула Елена Гордий, директор по маркетингу, рекламе и PR франчайзинговой сети ресторанов Якитория .

Глобальных изменений в случае окончательного ухода YouTube не ожидает директор по коммуникациям Mobidriven Андрей Сон. По его мнению, YouTube сейчас применим только как инструмент инфлюенс-маркетинга и контент-маркетинга, что несравнимо с медийными бюджетами, существовавшими до февраля 2022 года.

Куда перераспределятся рекламные бюджеты, ранее предназначавшиеся для YouTube?

Елена Гордий, директор по маркетингу, рекламе и PR Якитория : Очевидно, что для исполнения обязательств перед рекламодателями блогеры будут договариваться с ними о переносе интеграций на другие платформы. Не исключено использование нескольких соцсетей для выполнения контрактных обязательств. Это позволит увеличить охваты. Вместе с ними мигрируют и бюджеты. Наиболее перспективной площадкой, на наш взгляд, остается Telegram, но также необходимо обратить внимание на VK , «Дзен» и не менее активно растущий Rutube.

Ксения Ветрова, директор по маркетингу и PR Interpool : Что бюджеты будут перераспределены, сомневаться не приходится, а вот куда — это вопрос со звездочкой. Традиционно все зависит от целей компании и задач, которые должна решить реклама. Например, если бренды активно работали с видеоблогерами, то с большой долей уверенности можно утверждать, что с ними же они и продолжат сотрудничество, просто переключившись на другие платформы, где эти же блогеры размещали контент и собирали аудиторию.

Анна Дзиваева, коммерческий директор Webbika: Площадки, на которых рекламодатели продвигают свои продукты, не сидели сложа руки. Например, VK за последние полтора года набрал обороты и адаптировал свою видеоплатформу. Кто бы что ни говорил, а это одна из крупнейших соцсетей в рунете, которая сейчас переживает вторую волну популярности. Многие ток-шоу и блогеры выкладывают свой контент только в VK. Клипы пользуются популярностью и среди тех, кто потребляет контент, и среди тех, кто его производит. А размещенные на площадке видео с Олимпиады, которую у нас официально не транслируют, привлекают еще больше внимания пользователей со всей страны. Поэтому мы ожидаем новый всплеск трафика именно в VK и, соответственно, рост запросов на рекламу на этой платформе со стороны брендов.

Анзор Куваев, Chief Executive Officer BYYD :



Для рекламодателей интеграции в YouTube по-прежнему законны, поэтому исключать этот источник трафика никто не будет. Но часть аудитории покинула хостинг, поэтому логичным выглядит сценарий пересмотра стоимости рекламных интеграций в соответствии с новыми показателями просмотров и количеством «живых» подписчиков каналов.

Как скажется уход YouTube на рынке инфлюенс-маркетинга?

Артём Ковчик, CBDO в Adsup.me : Мы считаем, что уход YouTube значительно повлияет на рынок инфлюенс-маркетинга. Введенные ограничения, безусловно, окажут негативное влияние на пользователей Youtube в России. Ожидается постепенное уменьшение доли расходов на рекламные интеграции и увеличение расходов на других площадках. Что касается выбора платформы блогерами, то здесь наиболее вероятным вариантом видится Rutube. Это обусловлено отсутствием других полнофункциональных аналогов YouTube в российском сегменте интернета. Блогеры будут постепенно или полностью переходить на Rutube.

Денис Михалёв, директор по стратегии и развитию SkyAlliance : YouTube — это не столько видеосервис, сколько огромная предиктивная машина, которая, с одной стороны, ранжирует видео, исходя из ваших интересов, характера поведения на сервисе и привычек, а с другой — YouTube-каналы, исходя из их аудиторного профиля. Для анализа в режиме онлайн каждого пользователя и каждого канала по 40+ параметрам требуется аппаратная часть, аналогов которой нет в мире, и именно она позволяет рекомендательным алгоритмам действительно давать рекомендации. Без алгоритмов YouTube — просто файлообменник, без рекомендаций интерес к сервису будет постепенно угасать, снижая просмотры и, соответственно, рекламные доходы. В среднесрочной перспективе заработки после «переезда» сохранят лишь крупные инфлюенсеры, доходы блогеров среднего размера сократятся в разы, новые авторы практически перестанут появляться. В результате, в ближайшие несколько лет рынок инфлюенс-маркетинга схлопнется в несколько раз, сжавшись до неизменного списка известных авторов.

За прошедшие два года российский рынок инфлюенс-маркетинг показал высокую устойчивость и адаптивность, в силу этого можно прогнозировать, что скорость перестройки процессов в этот период турбулентности будет быстрей и безболезненней для бизнеса, считает Татьяна Худякова, Head of Influence, Sport & Gaming Projects, ГК «Родная Речь» .