Мнение рынка: использование нейросетей и ИИ при организации мероприятий

В последние годы технологии кардинально меняют подход к организации мероприятий. Система умного управления событиями, мобильные приложения для взаимодействия участников и инновационные возможности VR/AR открывают новые горизонты для создания уникальных впечатлений. Однако, как быстро и эффективно внедрять эти технологии в российских реалиях, и когда технологичность действительно оправдана? Sostav поговорил с экспертами и выяснил, как ИИ помогает организаторам создавать более персонализированные и масштабируемые мероприятия.

Какие современные технологические тренды реализуются в реализации мероприятий? Как в России внедряется умная система управления событиями?

Екатерина Лисейчева, Founder & CEO ивент-агентства «Мандариновая лиса», создатель хакатона «Креатив на Волге», отмечает что говоря об использовании технологий в последние два года, мы скорее подразумеваем упрощение, ускорение, адаптацию, вовлечение аудитории, чем использование технологий ради технологий (так всегда происходит в начале, когда они только появляются). Глобально все, что сегодня используется для аудитории, можно поделить на два типа: с применением ИИ и без применения ИИ.

В то же время Дарья Саламатова, директор «Конгресс-центр ЦМТ»,считает, что российская ивент-индустрия активно адаптируется к глобальным технологическим трендам, несмотря на внешние вызовы. Современные решения меняют облик мероприятий, делая их более интерактивными, доступными и персонализированными.

Один из ключевых трендов — решения с искусственным интеллектом для персонализации. Сюда входят анализ данных участников, автоматизация коммуникаций и разработка уникальных сценариев взаимодействия. Примером служат чат-боты на основе платформ «Яндекс Диалоги» или «Контур.Толк», которые отвечают на запросы гостей и рекомендуют им конкретные сессии или активности.

Для быстрой регистрации и идентификации посетителей внедряются системы ИИ-фейс-контроля вроде NtechLab. Нейросети, например Kandinsky от SberAI, участвуют в создании дизайна афиш, разработке сценариев и даже подготовке выступлений спикеров.

Важной тенденцией стало сочетание онлайн- и офлайн-форматов, использование виртуальных пространств для иммерсивного опыта. Можно вспомнить выставки в метавселенных, организованные «Роскосмосом», или корпоративные мероприятия в виртуальных офисах.

Екатерина Лисейчева, Founder & CEO ивент-агентства «Мандариновая лиса», создатель хакатона «Креатив на Волге»: Любопытно было увидеть много приложений для ивентов с ИИ на WEB SUMMIT в Катаре (он проходил с 23 по 26 февраля 2025 года), партнером которого стало ивент-агентство «Мандариновая лиса». В беседах, на питчингах, на сценах — везде были приложения, которые формируют для вас расписание на основе интересов, делают саммари, если вы не успели на два выступления в одно время, контактируют и отправляют сообщения вашей аудитории в автоматическом режиме. Другие приложения предлагают продолжить коннект в виде альтернативных соцсетей, где искусственный интеллект на основе данных собирает подходящую для вас аудиторию, помогает начать нетворкинг и подбирает фразы для знакомства. Одним словом, глобальная ивент-индустрия увлечена возможностью взять маховик времени Гермионы и быть в двух местах одновременно.

Дарья Саламатова, директор «Конгресс-центра ЦМТ»: Организаторы все чаще прибегают к созданию цифровых двойников локаций, используя платформы вроде Sberbank Virtual Reality для аренды виртуальных залов и презентаций продуктов. Интернет вещей помогает управлять событиями в режиме реального времени. Широко применяются умные бейджи с RFID-чипами (например, от ISBC), позволяющие отслеживать перемещения гостей и собирать аналитику. Датчики контроля заполняемости помещений обеспечивают соблюдение норм безопасности, а системы автоматизации освещения и звука, такие как Rubetek или «Умный дом» от МТС, повышают комфорт участников. Блокчейн и NFT находят свое место в различных аспектах событийной индустрии: от токенизации услуг и выпуска цифровых сувениров до вручения NFT-сертификатов участникам. Особое внимание уделяется также внедрению «зеленых» решений для минимизации углеродного следа и замене зарубежных сервисов отечественными разработками.

Как мобильные приложения способствуют улучшению взаимодействия участников и события, участников между собой?

По словам Дарьи Саламатовой, мобильные приложения стали мощным инструментом для организаторов. Они не только упрощают доступ к информации, но и создают цифровую экосистему для общения, вовлечения и персонализации.

Для крупных выставок в приложения интегрируют интерактивные карты локаций с навигацией. В рамках ПМЭФ, форума ЦИПР и других ивентов участники пользовались расписанием с функцией синхронизации с личным календарем.

Участники конференций могут получать push-уведомления об изменениях программы мероприятия, пользоваться нетворкинг-инструментами, такими как поиск участников по профессии, компании или интересам.

При этом Екатерина Лисейчева подчеркивает, что если говорить о том, что еще используется в мире ивента, то, безусловно, это масса приложений для нетворкинга, бронирования времени, расписания и коннекта в рамках одного события. Тебя погружают в среду, где в одно время вся аудитория одного события. Но самое важное, помимо нетворка, который стоит на первом месте, это вовлечение. Как сделать так, чтобы спикеру задали вопросы, чтобы была реакция на темы, чтобы аудитория включалась, чтобы у нее была мотивация продолжать? Геймифицировать все, что только можно повернуть в игру. Накопление баллов, увеличение рейтинга, соревнования, премиальные возможности — все это движки пользовательского внимания.

Дарья Саламатова, директор «Конгресс-центра ЦМТ»: Благодаря анализу данных пользователей, приложения формируют индивидуальные рекомендации мероприятий, основываясь на предпочтительных тематиках или интересах, как на Timepad. Игровые механики мотивируют участников активнее взаимодействовать с событием: это могут быть баллы за активность, которые потом можно обменять на мерч или другие подарки, рейтинги участников. А, например, приложение Moscow Urban Forum предлагает пройти квест по локациям форума, используя геолокацию и AR-метки. И, конечно, приложения — это еще и площадка для диалога между участниками, спикерами и организаторами. Коммуникация проходит через встроенные чаты или секции, как в приложении Mind для гибридных конференций. Аудитория может задавать вопросы спикерам, голосовать за самые актуальные сессии, мгновенно делиться обратной связью.

Екатерина Лисейчева, Founder & CEO ивент-агентства «Мандариновая лиса», создатель хакатона «Креатив на Волге»: Важно учитывать, что скачиваемость приложения, если у тебя нет яркого движка и ответа на вопрос «зачем мне качать очередное приложение на телефон, которое со всем своим контентом жрет зарядку и занимает место», довольно низкая. Но в российском ивенте эту задачу великолепно решает, например, Telegram и встроенные в него игровые возможности. И здесь решается главная задача — как перетащить людей в твое приложение. Telegram есть на телефоне практически у всех, а значит, минус одно преодоление. А дальше мягкий бот ведет тебя, добавляет под твои интересы информацию, сортирует, фильтрует, подбирает и соединяет с чатами.

Константин Панарин, управляющий партнер коммуникационного агентства «МЫ» ( PPL COMMUNICATION GROUP ): Сейчас популярны приложения по QR-коду на мероприятиях. Чем это удобно? Тем, что можно посмотреть список участников и гостей. Не просто догадываться, кто пришел, или запрашивать списки у организаторов, а видеть список гостей с краткой информацией о них. Это способствует результативному посещению мероприятий.

Как технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) могут изменять восприятие события?

Екатерина Лисейчева рассказала, что в целом мир ивента сосредоточен в первую очередь на том, чтобы привлечь внимание, удержать его и затем сделать возврат. На глубину внимания работает взаимодействие с разными органами чувств и восприятием — погружение в бренд с помощью VR, возможность переместиться на производство, в магазин, в другую страну, не выходя с ивента, или попробовать, например, управление автомобилем, который будут презентовать. Здесь всегда огромную роль играет качество графики, уровень детализации, объем. Технологию AR тоже не забыли, как раз она хорошо играет на геймификацию, на wow-эффект или на пасхалки, связанные с брендом, которые нужно найти на офлайн-ивенте.

Помимо этого Дарья Саламатова добавила, что во время пандемии, когда большинство мероприятий переместилось в онлайн, организаторы начали активно применять VR- и AR-технологии. Эти инструменты позволили разнообразить формат событий, расширить аудиторию, повысить вовлеченность участников. Теперь виртуальная и дополненная реальности успешно применяются и в офлайн-сегменте.

VR создает полностью цифровые пространства для мероприятий. Например, платформа VirBELA организует виртуальные выставки, где посетители перемещаются в 3D-среде. AR добавляет интерактивные элементы в реальный мир. Можно вспомнить музыкальный фестиваль Coachella, где гости благодаря дополненной реальности могли взаимодействовать с арт-объектами через смартфоны.

Это обеспечивает как интерактивность, так и новый способ подачи информации или знакомства с продуктом, максимально вовлекающий за счет своей новизны.

Используя VR- и AR-технологии, организаторы создают уникальный опыт, формируют эмоциональную связь, увеличивают охват и вовлекают аудиторию.

Константин Панарин, управляющий партнер коммуникационного агентства «МЫ» (PPL COMMUNICATION GROUP): Сегодня VR и AR технологии еще не используются повсеместно, а скорее появляются как фишка на мероприятиях. В будущем, я думаю, это все будет играть более существенную роль, можно будет делать более яркие и технологичные мероприятия с меньшими финансовыми вложениями.

Дарья Саламатова, директор «Конгресс-центра ЦМТ»: Это обеспечивает как интерактивность, так и новый способ подачи информации или знакомства с продуктом, максимально вовлекающий за счет своей новизны. Используя VR- и AR-технологии, организаторы создают уникальный опыт, формируют эмоциональную связь, увеличивают охват и вовлекают аудиторию.

Приведите принципы и примеры применения VR/AR в мероприятиях

Дарья Саламатова отмечает: во-первых, это иммерсивность. Обе технологии — виртуальная и дополненная реальность — создают ощущение полного погружения, которое трудно воспроизвести традиционными методами. VR переносит пользователя в полностью цифровой мир, а AR добавляет виртуальные объекты в реальную среду.

Во-вторых, доступность. Ивенты, проходящие в цифровых пространствах, позволяют привлекать участников из любого уголка планеты. При этом использование виртуальной и дополненной реальности максимально вовлекает аудиторию за счет интерактивности: можно трогать объекты, менять сценарии, влиять на ход событий. Алгоритмы подстраивают контент под интересы пользователя. Например, в VR-мероприятиях можно выбрать индивидуальный маршрут или язык выступления спикера. И, конечно, виртуальные площадки не требуют аренды залов, декораций и печати материалов.

Константин Панарин, управляющий партнер коммуникационного агентства «МЫ» (PPL COMMUNICATION GROUP): VR и AR технологии позволяют, например, создавать и дополнять сценические выступления. Также с их помощью можно проводить презентации, например, демонстрировать виртуальные стенды, которые видны только в очках виртуальной реальности.

Екатерина Лисейчева, Founder & CEO ивент-агентства «Мандариновая лиса», создатель хакатона «Креатив на Волге»: У нас был интересный кейс, когда в квест в Казахстане были встроены элементы AR — участникам нужно было найти среди древностей все части инструментов компании и собрать их в одну корзину — это открывало следующую локацию.

Дарья Саламатова, директор «Конгресс-центра ЦМТ»: В качестве примеров можно вспомнить проходившие в России «Игры будущего», фиджитал-выставку «Город-Сад» и фестиваль Warpoint Fest. А у нас в «Конгресс-центре ЦМТ» состоялся турнир по фиджитал-MMA, где игроки соревновались в VR и физической реальности.

Как онлайн-трансляции способствуют расширению аудитории мероприятий? Какие интерактивные возможности предоставляют современные онлайн-платформы для трансляций?

Екатерина Лисейчева считает, что онлайн-ивенты текущего года обязывают организаторов отдавать безупречную картинку в высоком разрешении, делать несколько планов, показывать объекты так, чтобы было полное ощущение присутствия. Помимо всех форматов вовлечения, у зрителя должна быть возможность влиять на ход действия, перемещаться между залами, общаться, сохранять необходимое, выражать эмоции. Визуальные эффекты, объем влияют на восприятие и удержание зрителей до конца события.

Константин Панарин, управляющий партнер коммуникационного агентства «МЫ» (PPL COMMUNICATION GROUP): Конечно, онлайн-трансляции расширяют возможности мероприятия: участники могут подключаться удаленно, задавать свои вопросы. Каких-то иных интерактивных возможностей пока не очень много.

Как искусственный интеллект (ИИ) и чат-боты улучшают клиентский опыт на мероприятии?

Екатерина Лисейчева рассказывает, что на самом деле довольно быстро ИИ вошел в жизнь ивент-агентства «Мандариновая лиса», хотя и встречался пару лет назад большим сопротивлением, как и все новое. Сейчас оплата подписок — уже неотъемлемая часть расхода на креатив. Как используем? Придумать первые варианты нейминга или любых текстов, подготовить референс контента для клиента, на основании которого дальше работает команда, продумать, сделать любой вид изображения или модели, написать корпоративный трек, додумать сценарный твист, проверить орфографию, сделать базовую презентацию — продолжать можно долго. А дальше — усомниться, проверить результат, сделать несколько подходов, забрать в дальнейшую разработку.

В то же время Дарья Саламатова подчеркивает, что нейросети анализируют предпочтения и поведение участников, предоставляя им персональные рекомендации по сессиям, докладчикам и ключевым зонам мероприятия. Это значительно повышает релевантность предлагаемого контента и улучшает общее впечатление от события.

Константин Панарин, управляющий партнер коммуникационного агентства «МЫ» (PPL COMMUNICATION GROUP): Чат-боты делают посещение мероприятий более эффективным, а навигацию на мероприятии — быстрее. Гостям не нужно ходить с картой или брошюрой, все есть в телефоне. Также чат-боты могут напоминать об интересующих человека аспектах мероприятия, о которых можно забыть в процессе.